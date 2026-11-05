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El Tottenham Hotspur ha fijado una condición estricta para siquiera plantearse dejar salir al centrocampista Lucas Bergvall del norte de Londres en el próximo mercado de fichajes de enero. Aunque el Barcelona sigue de cerca al internacional sueco de 20 años, el club de la Premier League se resiste a debilitar su plantilla a mitad de temporada.

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Necesita un sustituto en el centro del campo antes de autorizar su salida

Según TEAMtalk, la directiva del Tottenham solo autorizará la salida de Bergvall en invierno si antes consigue un sustituto directo en el centro del campo para preservar la profundidad de la plantilla. Pese a firmar en septiembre un nuevo contrato de larga duración hasta 2031, al joven le está costando tener minutos como titular con regularidad esta temporada. No obstante, el entrenador Roberto De Zerbi sigue contando con el sueco y espera que vuelva a hacerse un hueco en el equipo.

Los grandes de Europa siguen al talento sueco

Su falta de continuidad a las órdenes de De Zerbi ha mantenido al centrocampista en el radar de varios clubes europeos destacados de cara al Año Nuevo. El Barcelona lleva tiempo interesado en el joven, cuya evolución ya seguía cuando jugaba en el club sueco Djurgarden, antes de que optara por marcharse a Inglaterra en 2024.

Los responsables de fichajes del Camp Nou consideran al jugador de 20 años una solución versátil y a largo plazo para el centro del campo. Sin embargo, el Tottenham no quiere quedarse con pocas opciones a mitad de temporada, por lo que tanto un traspaso definitivo como una cesión parecen, por ahora, muy improbables en enero, independientemente de las ofertas que lleguen del extranjero.

Clubes italianos se suman a la puja por su fichaje

Además del Barcelona, los equipos de la Serie A Nápoles y Juventus también siguen de cerca la situación de Bergvall en el norte de Londres mientras estudian refuerzos para sus respectivos centros del campo. Aunque el Nápoles continúa pendiente de cómo evoluciona la situación, cualquier propuesta formal del club encontraría exactamente la misma resistencia por parte de la directiva del Tottenham.

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La Juventus es el club que más interés ha mostrado en cerrar una operación inmediata. Según las fuentes, el equipo de Turín querría explorar una cesión de seis meses, hasta final de temporada. Sin embargo, incluso una marcha temporal a Italia parece cada vez más difícil dada la firme postura del Tottenham de mantener suficientes alternativas en la plantilla.

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Su regreso tras la lesión amplía las opciones en el centro del campo

Bergvall está a punto de regresar tras una lesión de rodilla que ha resultado frustrante y podría entrar en la convocatoria para el partido de Premier League que enfrentará al Tottenham con el Leeds United este fin de semana. Su recuperación dará a De Zerbi una opción adicional en el centro del campo mientras el cuerpo técnico le ayuda a recuperar el ritmo de competición. Aunque todo apunta a que seguirá en el norte de Londres al menos hasta el verano, los minutos que dispute en las próximas semanas determinarán si el Barcelona, el Nápoles y la Juventus intensifican su interés más adelante esta temporada.