El Tottenham convierte su estadio en un hospital por el coronavirus

El ha sido diana de múltiples críticas en las últimas horas por no aplicar el ERTE en sus plantillas, siguiendo el ejemplo del :. "En nuestra última actualización dijimos que nuestra posición seguiría revisándose, especialmente en un contexto en el que estamos mirando presupuestos y cortando gastos. Hemos decidido que todos nuestros empleados, ya sean a tiempo completo o parcial, recibirán el 100% de sus salarios en abril y mayo. Sólamente la directiva tendrá reducciones salariales".

No obstante, el club londinense ha tomado este lunes una medida solidaria para ayudar en la pandema del covid19. El Tottenham Stadium será habilitado como centro médico y quedará a disposición de los servicios sanitarios de Londres.

"Se ha instalado equipamiento en nuestro estadio para operar las pruebas de COVID-19 y frotis para el personal del NHS, las familias y sus dependientes. Nuestro estadio se convierte en el primer campo de la Premier League en ser utilizado para pruebas, así como otros lugares deportivos en todo el mundo", comunicó el club.

