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El Tottenham Hotspur se ha sumado a cuatro pesos pesados de la Premier League que siguen al lateral revelación del Villarreal Alex Freeman, tras su rápido ascenso en el fútbol español este año. El club del norte de Londres está buscando activamente opciones a largo plazo para el lateral derecho ante la creciente incertidumbre sobre el futuro del defensa titular Pedro Porro más allá de esta temporada.

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Los grandes clubes ingleses siguen a un defensa estadounidense

Según TEAMtalk, los responsables de fichajes del Tottenham están impresionados con el defensa de 22 años mientras se preparan para la posible salida del internacional español Porro. Tanto el Barcelona como el Real Madrid quieren traer de vuelta a España al lateral del Tottenham en 2027, y el jugador está abierto a regresar a su país. Sin embargo, ojeadores del Manchester United también han seguido recientemente a Freeman, al igual que representantes de BlueCo, propietaria del Chelsea, y de City Football Group, empresa matriz del Manchester City.

Su año de irrupción despierta el interés de la Premier League

El hijo de Antonio Freeman, ganador de la Super Bowl, ha protagonizado una ascensión meteórica desde que dejó el Orlando City de la Major League Soccer para marcharse a España en enero.

Su impacto inmediato en LaLiga le valió su primera convocatoria con la selección absoluta de Estados Unidos en marzo, antes de que Mauricio Pochettino lo incluyera en su lista para el Mundial. Allí disputó los cinco partidos y marcó en una victoria ante Australia.

Desde su regreso a la competición de clubes para la temporada 2026-27, el defensa ha disputado nueve partidos de LaLiga, en los que ha marcado un gol, además de tres encuentros de Champions League y uno de Copa del Rey.

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Un contrato largo protege al club español

El informe señala que los clubes de la Premier League interesados en ficharlo valoran su aportación ofensiva, sus cualidades físicas y su capacidad para rendir en los grandes escenarios mientras estudian refuerzos para el lateral derecho.

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Para el Tottenham, encontrar un posible sustituto se ha vuelto fundamental, aunque Porro sigue siendo, por ahora, una pieza clave en el norte de Londres.

Sin embargo, sacar a Freeman del Estadio de la Cerámica no será sencillo después de que firmara un contrato de seis años, hasta 2032, a su llegada en enero. Ese acuerdo deja al Villarreal en una posición de fuerza para negociar.

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El mercado de enero traerá una primera prueba

Pese a la sólida protección contractual con la que cuenta el Villarreal sobre uno de sus jugadores más preciados, las primeras ofertas formales podrían llegar en el próximo mercado de invierno si mantiene su buen nivel. Con ojeadores de los mayores clubes ingleses presentes habitualmente en sus partidos, el equipo español afronta una dura batalla para retenerlo a largo plazo. Mientras tanto, el Tottenham seguirá valorando si intenta ficharlo en enero o espera hasta que la situación de Porro se aclare el próximo verano.