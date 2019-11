El Tottenham anuncia el fichaje de José Mourinho como sustituto de Mauricio Pochettino

El portugués llega unas horas después de la destitución del argentino y firma con los Spurs hasta 2023.

El ha anunciado este miércoles que José Mourinho será su nuevo entrenador tras la destitución de Mauricio Pochettino que fue anunciada hace sólo unas horas. El técnico portugués no es una solución de urgente sólo para esta temporada y ha firmado con los Spurs hasta 2023.

El preparador había estado sin equipo desde que dejó el banquillo del a mitad de la temporada pasada y desde entonces había sido relacionado con su vuelta a y más concretamente al , que finalmente acabó apostando por recuperar a Zidane y no al técnico luso. Este será el tercer equipo que the Special One dirija en tras pasar por los banquillos del en dos etapas distintas y los Red Devils.

Mourinho debutará de forma oficial con el Tottenham el próximo sábado 23 de noviembre visitando al a partir de las 13:30 horas y el encuentro de la Premier League se podrá ver en España en exclusiva a través de DAZN.

El técnico luso sabe lo que es ganar todos los títulos nacionales de Inglaterra, ya que ganó la Premier League, la , la y la Community Shield en al menos una ocasión y triunfó especialmente en el Chelsea, donde dominó la Premier en dos etapas distintas.

"Estoy emocionado por llegar a un club con una gran tradición y unos aficionados. tan apasionados. La calidad tanto en el equipo como en la cantera me emociona. Trabajar con estos jugadores es lo que me ha atraído", aseguró el luso a los medios oficiales del Tottenham.

Por su parte, el propietario del club, Daniel Levy, también valoró su llegada: "Con José llega uno de los entrenadores más exitosos en el fútbol. Tiene una gran experiencia, puede inspirar a los equipos y es un gran conocedor de lo táctico. Ha ganado títulos en todos los clubes que ha entrenado. Creemos que aportará energía y fe al vestuario".