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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

"El tobillo y la rodilla en peligro": diagnóstico impactante de la lesión de Cebrián

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Marruecos
I. Saibari
Alemania
Marruecos

sufrida ante el Dortmund

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Thamer Al-Shahrani, especialista en fisioterapia y lesiones deportivas, reveló sus previsiones iniciales sobre la lesión que sufrió el marroquí Ismael Saibari, jugador del Bayern Múnich, durante el enfrentamiento ante el Borussia Dortmund, señalando la posibilidad de una fuerte lesión en los ligamentos del tobillo, que podría llegar a la rotura, con la posibilidad de que también se vean afectados los ligamentos de la rodilla.

Al-Shahrani publicó su lectura preliminar a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", basándose en su observación de la entrada que sufrió el jugador durante el partido, explicando que la lesión parece fuerte y que la zona de mayor daño probablemente se encuentre en el tobillo, sin descartar que el efecto se extienda a los ligamentos de la rodilla.

La lectura del especialista en lesiones deportivas insistió en la gravedad de las posibilidades planteadas, aunque no representan un diagnóstico médico definitivo, ya que la naturaleza de la lesión y la magnitud del daño todavía necesitan pruebas médicas que determinen el grado de afectación de los ligamentos y si el jugador sufre realmente una rotura, además del tiempo que podría necesitar para recuperarse y volver a los terrenos de juego.

Saibari había sufrido la entrada durante el enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, que terminó con empate 2-2 en la Bundesliga, por lo que abandonó el terreno de juego en el minuto 29 afectado por la lesión, entrando Nathaniel Brown en su lugar.

La afición del Bayern Múnich y de la selección de Marruecos aguardan los resultados de las pruebas médicas del jugador, ante los temores suscitados por la naturaleza de la lesión y las previsiones iniciales planteadas por Al-Shahrani, especialmente porque determinar su gravedad definirá la situación de Saibari de cara a los próximos partidos y el tiempo que estaría de baja en caso de confirmarse una lesión en los ligamentos.

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