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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Tegar Paramartha

Traducido por

«¿El título de caballero? ¡Que Jude Bellingham sea primer ministro!» - La divertida respuesta de un aficionado inglés

GOAL's FanZone
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Noruega vs Inglaterra
Noruega
J. Bellingham

GOAL preguntó a un aficionado inglés si Jude Bellingham merecía ser caballero. Su respuesta fue mucho más allá.

«¡Jude Bellingham para primer ministro, joder!»

Así respondió sin tapujos un aficionado inglés cuando un reportero de GOAL FanZone le preguntó si Bellingham merecía el título de caballero por sus actuaciones en el Mundial 2026.

El breve y brillante vídeo se grabó tras la dramática victoria de Inglaterra 2-1 en la prórroga ante Noruega en cuartos, partido en el que Bellingham marcó los dos goles, incluido el de la clasificación a semifinales por primera vez desde 2018.

Al aficionado se le preguntó directamente sobre un posible título de caballero para la superestrella del Real Madrid y de la selección inglesa.

«¿Jude Bellingham para ese título de caballero?», y entonces el aficionado se desató: «¡Jude Bellingham para jodido primer ministro!».

World Cup
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Inglaterra
ING
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Argentina
ARG
@goalfanzone

England fans are loving Jude Bellingham at this World Cup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #football #worldcup #fifaworldcup #soccer

♬ original sound - GOAL's FanZone

El vídeo concluye con una improvisada interpretación de «Wonderwall» de Oasis —«A estas alturas ya deberías haberte dado cuenta de alguna manera…»— mientras el entusiasmo por Bellingham alcanza su punto álgido.

Bellingham ha marcado seis goles y ya suma varios premios a mejor jugador del partido.

Inglaterra está a un paso de su primera final del Mundial desde 1966, y si Bellingham mantiene este nivel, el país debatirá qué título otorgarle primero.

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