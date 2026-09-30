El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha fijado la fecha de la audiencia en el caso relativo a la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que enfrenta a la Federación Senegalesa, por un lado, y a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Real Federación de Marruecos, por otro.

El TAS anunció, en un comunicado oficialeste miércoles, que la audiencia se celebrará el 8 de octubre, en la sede del tribunal en la ciudad suiza de Lausana.

El tribunal indicó que la Federación Senegalesa presentó el recurso, el 25 de marzo de 2026, contra una decisión emitida por la CAF que considera a la selección de Senegal perdedora de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 por abandono, y que registra a la selección marroquí como ganadora del partido con el resultado de (3-0).

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La Federación Senegalesa reclama la anulación de la decisión de la CAF y la proclamación de la selección de su país como campeona de la Copa Africana de Naciones 2025.

El TAS aclaró que las partes no acordaron acelerar el procedimiento, por lo que el caso avanza según el calendario ordinario establecido en las normas del tribunal; asimismo, las partes tampoco solicitaron la celebración de una audiencia pública, lo que significa que la sesión se celebrará a puerta cerrada.

Tras la conclusión de la audiencia, el panel arbitral comenzará sus deliberaciones. El TAS confirmó que la fecha de emisión de la decisión final aún no se ha fijado, subrayando que el fallo no se dictará el mismo día de la audiencia.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo advirtió sobre la circulación de información incorrecta a través de internet en relación con el caso, subrayando que la única información oficial relativa al expediente es la que se emite a través de los canales del TAS, y que cualquier novedad sobre el caso se publicará en la página web oficial del tribunal.

El título de la Copa Africana 2025 podría convertirse en el primero en la historia del continente africano que se resuelve en los pasillos de los tribunales, tras una final excepcional que registró tensiones y hechos polémicos.