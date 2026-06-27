El tiempo traiciona al guardián de los milagros: Neuer deja atrás su esplendor en el Mundial 2026

Manuel Neuer recibe críticas tras su bajo rendimiento en el Mundial 2026. El veterano portero alemán, de 40 años, regresó de la retirada internacional sin recuperar su nivel. Analistas señalan que su actual uso táctico no muestra su potencial.

A sus 40 años —dos más que su entrenador, Julian Nagelsmann—, no ha recuperado su mejor nivel tras su inesperado regreso a la selección.

Tras una lesión en la pantorrilla que le hizo perderse los amistosos ante Finlandia (4-0) y Estados Unidos (2-1), volvió contra Curazao (7-1) y encajó un gol inesperado de Livano Cominencia.

Ante Costa de Marfil se adelantó en un disparo de Frank Kessié, y frente a Ecuador falló en el cálculo y dejó a Gonzalo Plata vía libre para anotar.

Tras la retirada de Neuer en agosto de 2024, Nagelsmann probó con Marc-André ter Stegen en septiembre, Después alternó a Alexander Nübel y a Oliver Baumann en octubre y noviembre, hasta quedarse con Baumann (36 años), el portero titular del Hoffenheim. Sin embargo, la presión de la afición y de los medios llevó al entrenador a volver a convocar a Neuer, una apuesta que, hasta ahora, no ha dado resultados.

Los datos confirman el retroceso: solo ha atajado tres balones en tres partidos, todos disparos lejanos y centrados.

Conserva reflejos y ángulos, pero su menor velocidad y potencia reducen su eficacia. Los duelos recientes contra el Real Madrid y el PSG evidenciaron su vulnerabilidad ante disparos al poste.

La brecha entre lo que se le exige y lo que puede ofrecer es cada vez mayor. el portero que destacó como pivote ofensivo y creador de juego ahora pierde balones y reduce su precisión: la mayoría de sus pases son neutros o largos e ineficaces, y solo unos pocos de sus 19 pases en profundidad recuerdan su antiguo nivel con el pie.

Pese a su legado como uno de los mejores porteros de la historia, ha perdido brillo y ya no parece el guardameta idóneo para una selección que aspira a títulos.

Sin un sucesor claro, su regreso tras la retirada parece más un gesto simbólico que una decisión técnica, en una selección alemana que vive una crisis de identidad que trasciende la portería.