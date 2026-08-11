¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

El tiempo se agota y los nervios están a flor de piel: un vídeo que resume el estado de los jugadores de España en los últimos minutos del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Argentina
EE. UU.

Situación de pánico en el banquillo de la Roja

Dentro de unos pocos días, España celebrará el primer mes de su coronación como campeona del mundo, tras su victoria ante Argentina (1-0) en Nueva York con un gol marcado por Ferran Torres en el minuto 106, y ello por primera vez desde 2010.

La selección de España publicó a través de sus cuentas en las redes sociales un vídeo que resume los últimos minutos de la final del Mundial 2026.

El comentario que acompañaba al vídeo decía lo siguiente: «El tiempo se agota. Los nervios están a flor de piel. Los jugadores en estado de pánico en el banquillo. Fabián a punto de sufrir un infarto. Tres minutos, dos minutos, solo un minuto para convertirnos en... campeones del mundo. Si hoy solo hay que ver un vídeo, que sea este vídeo».

El vídeo muestra a jugadores como Aymeric Laporte, Rodri Hernández y Fabián Ruiz, visiblemente tensos, tapándose la cara con las manos constantemente porque ya no eran capaces de aguantar.

La selección de España comenzó su andadura en el Mundial con un empate sin goles ante Cabo Verde, después la victoria sobre Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0), y en las rondas eliminatorias superó a Austria (3-0), Portugal (1-0), Bélgica (2-1) y Francia (2-0).


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google