Diego Armando Maradona predijo hace ocho años lo que pasaría en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El campeón del mundo en 1986 falleció en 2020 a los 60 años tras sufrir un infarto.

En 2018, dos años antes de morir, predijo para ese torneo: «Los estadounidenses querrán dividir el partido en cuatro tiempos para dar cabida a la publicidad».

El tiempo le dio la razón: en el Mundial 2026 se detendrá cada periodo unos 5 minutos para que los jugadores se hidraten, tiempo que se usará para emitir anuncios en televisión.

Y añadió entre risas: «No me gusta nada; los partidos perderán emoción. Puede que los canadienses sean unos patinadores fantásticos, y que los estadounidenses quieran disputar el partido en cuatro periodos de 25 minutos cada uno con fines publicitarios, cuando se suponía que debíamos jugar 100 minutos».

Y añadió: «México ganará ese Mundial aunque no lo merezca. Si pasa dos rondas, se topará con Brasil o Alemania y caerá eliminado».

Prevé que México enfrente a Inglaterra en octavos y, de ganar, al vencedor del Brasil-Noruega en cuartos.