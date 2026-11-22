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El marroquí Yassir Zabiri se ha consolidado como una de las grandes sorpresas de LaLiga esta temporada. Sigue brillando de cara a gol con la camiseta del Racing de Santander y ya suma 11 goles en sus primeros 13 partidos en la competición, lo que sitúa su nombre entre la élite de delanteros que dejaron una huella excepcional en sus inicios en LaLiga, como Cristiano Ronaldo, Ibrahimović y Jude Bellingham.

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Según el diario español «Marca», el delantero marroquí de 21 años está firmando unos números llamativos desde el inicio de la temporada. Ya ha superado el objetivo que anunció en su presentación como jugador del Racing, marcar 10 goles, pese a que solo se ha disputado aproximadamente un tercio de las competiciones de la temporada.

El periódico señaló que solo un número reducido de estrellas logró marcar más goles que él en sus primeros 13 partidos en LaLiga: Ronaldo Nazário, Romário y Robert Lewandowski.

El último capítulo del gran momento de Zabiri llegó en el duelo ante la Real Sociedad, la noche del domingo, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga. El atacante condujo al Racing de Santander a una emocionante victoria por 3-2 tras marcar dos goles consecutivos en los minutos 6 y 8, en apenas 112 segundos. Así dio a su equipo un impulso ofensivo temprano que desbarató los planes del rival y contribuyó a decidir uno de los partidos más destacados de la jornada.

La influencia del delantero marroquí no se limitó a los dos goles, ya que también provocó el penalti que Canales transformó para el Racing, después de seguir moviéndose dentro del área y presionando a la defensa de la Real Sociedad.

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Su primer gol llegó tras un pase de Iker Luque, mientras que en el segundo aprovechó un error del portero Remiro al controlar el balón, confirmando su capacidad para cazar oportunidades y castigar los fallos de los rivales.

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Tras el partido, Zabiri expresó su alegría por el doblete y por la victoria ante un rival de peso, y dejó clara su ambición de seguir marcando y superar su cuenta actual: «Estoy muy contento por los dos goles y por ganar a un gran equipo. Marcar dos goles y conseguir la victoria es algo bueno y, por supuesto, intentaré marcar más de 11 goles».

Sus declaraciones reflejan la confianza que ha adquirido el joven delantero, después de haber logrado superar el objetivo que se fijó antes de comenzar su etapa en el conjunto español.

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En la misma línea, José Alberto López, entrenador del Racing de Santander, elogió el rendimiento del delantero marroquí y subrayó que su valor no se limita a marcar goles, sino que abarca también su esfuerzo en el campo, su compromiso con las indicaciones técnicas, su disciplina táctica y su capacidad para leer el juego. También destacó sus desmarques sin balón y su forma de aprovechar los espacios, y aseguró que su presencia ofrece a sus compañeros soluciones ofensivas adicionales, ya que su papel no se reduce a finalizar las ocasiones ante la portería.

Zabiri llegó al Racing de Santander el pasado mes de julio en calidad de cedido procedente del Stade Rennais francés, sin ninguna cláusula que permita al club español adquirir su contrato en propiedad. Sin embargo, sus brillantes actuaciones pronto lo situaron en el punto de mira y contribuyeron a su llegada a la selección de Marruecos, con la que ha marcado un gol durante el actual parón internacional.