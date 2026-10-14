El terremoto de las declaraciones de Mourinho: advertencia grave y peticiones de una reacción oficial

Las declaraciones de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sobre el arbitraje siguen generando una amplia polémica. El periodista español Roberto Gómez, en su habitual sección del programa "La Tribu" en Radio Marca junto a Raúl Varela, expresó su preocupación por las palabras del técnico merengue y exigió una respuesta contundente de la Real Federación Española de Fútbol.

El periodista comenzó su intervención, según lo recogido por el portal "Radio Marca", defendiendo el derecho del Real Madrid a protestar por las decisiones arbitrales que considera injustas, y afirmó: "El Real Madrid tiene derecho a protestar por las decisiones, y especialmente por la actuación de los árbitros".

Sin embargo, Roberto Gómez quiso diferenciar entre esas quejas y las declaraciones del entrenador del Real Madrid, y dijo: "Lo que me parece gravísimo son las declaraciones de Mourinho de ayer".

El periodista español explicó su interpretación de las palabras del técnico señalando: "Está claro que cuestiona las decisiones del árbitro y su actuación, y que el árbitro va a perjudicar deliberadamente al Real Madrid, y eso es gravísimo".

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Asimismo, subrayó que estas declaraciones generan inquietud en el entorno arbitral, y dijo: "Estas declaraciones deberían ser motivo de preocupación no solo para el Comité Técnico de Árbitros, sino para la Federación y para el fútbol español".

También criticó la ausencia de cualquier reacción oficial a las palabras del entrenador del Real Madrid, y advirtió: "Creo que las declaraciones de ayer son gravísimas porque ponen en tela de juicio toda la competición española".

Para Roberto Gómez, una posible advertencia al entrenador no basta, y dijo: "¿Hay que llamarle para aclarar las cosas? ¿Hay que amonestarle? Eso es una tontería. Lo que hace falta aquí es una respuesta de la Federación, del presidente de la Real Federación Española de Fútbol".

El periodista cerró su intervención insistiendo en la gravedad de la situación y apuntando directamente al máximo responsable federativo: "Y aquí tiene que aparecer el señor Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, porque si esto continúa por este camino y estamos al principio de la temporada, es evidente que ya sabemos lo que nos espera".

Mourinho ya había atacado al arbitraje más de una vez en la presente temporada, la última de ellas en la conferencia de prensa de ayer, previa al partido de la Roma en la Liga de Campeones, en referencia al pasado encuentro ante el Villarreal, donde dijo: "Os invito a ver solo el primer minuto del partido contra el Villarreal. Y si queréis, podemos hablar de ello el próximo sábado; ese primer minuto no necesita explicación alguna para cualquiera que entienda de fútbol".

Mourinho no acudió a la conferencia de prensa tras el partido del sábado, después de que se anulara un gol del delantero del Real Madrid Vinicius Júnior y de que fuera expulsado con tarjeta roja directa por tirar del pelo a Nathan Salibá, jugador del Villarreal, al inicio de la jugada.