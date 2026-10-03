La crisis entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal provocó un terremoto digital en las cuentas de la Federación Portuguesa de Fútbol y del entrenador Jorge Jesus, a pesar de la victoria por 4-2 sobre Dinamarca en la Liga de Naciones de Europa.

La crisis entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus estalló en la concentración de Copenhague, antes de que Ronaldo anunciara su salida de la concentración, dando a entender que el entrenador no había cumplido sus promesas respecto al acuerdo sobre su participación ante Noruega y Dinamarca.

El diario portugués A Bola afirmó que "la decisión de Ronaldo se tradujo en una sangría sin precedentes en las cuentas tanto de la selección portuguesa como de Jesus en las redes sociales.

Señaló que, tras la salida de Ronaldo, Lisboa "amaneció" con pancartas de apoyo a Ronaldo y de ataque a Jesus, colocadas cerca del aeropuerto de la capital portuguesa, en expresión de la creciente ira de la afición". Y aseguró: "Las plataformas de la selección portuguesa registraron la pérdida de cerca de dos millones de seguidores desde que estalló la crisis. La sangría digital alcanzó su punto máximo el jueves, día del partido ante Dinamarca, cuando cerca de un millón de usuarios decidieron, en apenas 24 horas, dejar de seguir los canales oficiales de la selección, convirtiendo el día de la victoria deportiva en una pesadilla de gestión de imagen y reputación".

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Jesus paga el precio de su enfrentamiento con Ronaldo

Prosiguió: "El director técnico tampoco se libró del impacto de la polémica, ya que Jorge Jesus sintió personalmente la ola de protesta de los aficionados de Ronaldo, registrando una caída cercana a los 100.000 seguidores en sus plataformas personales". Y A Bola comentó: "Este fenómeno refleja la magnitud de la ruptura entre un amplio sector de los aficionados y la estructura que lidera el entrenador, que ya había sido blanco de abucheos al salir del hotel y tras una breve entrevista en el estadio Parken".









Ronaldo no se vio afectado: tendencia opuesta

Aseguró: "La marca personal de Cristiano Ronaldo sigue inmune al desgaste y continúa demostrando su fuerza global. Pese a su decisión en Copenhague y su urgente regreso a Madrid, la estrella portuguesa registró un saldo enormemente positivo en el número de seguidores, reforzando su posición como el más influyente del deporte mundial en las redes sociales".

Concluyó: "Esto evidenció el traslado directo de la lealtad por parte de millones de aficionados, que optaron por apoyar al jugador a costa de la selección de Portugal y del director técnico".