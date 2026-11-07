El tercer golpe: el Manchester City se tambalea con una humillante derrota ante el Nottingham

El Manchester City perdió su tercer partido consecutivo en la Premier League al caer ante el Nottingham Forest, como visitante, por 3-1 la noche del sábado, en la décima jornada.

El equipo del entrenador Enzo Maresca no logró recuperar la senda de la victoria tras las derrotas ante el Aston Villa y el Brighton, y sufrió su tercera derrota, esta vez a manos del Nottingham.

Los locales comenzaron el partido con fuerza y marcaron un gol tempranero en el minuto seis por medio de Jair Cunha.

Doce minutos después, Liam Delap, exjugador del Manchester City, amplió la ventaja del Nottingham Forest con el segundo gol.

Con el inicio de la segunda mitad, concretamente en el minuto 52, el Manchester City recortó distancias por medio de Rayan Cherki.

Liam Delap volvió a marcar su segundo gol personal, y el tercero para los locales, en el minuto 73.

Con esta victoria, el Nottingham elevó su casillero a 9 puntos en el puesto 16, mientras que el Manchester City se quedó estancado en 21 puntos en la segunda posición, a 6 puntos del Arsenal, líder de la clasificación.