El Al Nassr atraviesa uno de los periodos más delicados antes del inicio de la nueva temporada. Entre un vacío administrativo, unas asfixiantes presiones económicas y una parálisis en el mercado de fichajes, el campeón de la Roshn Saudi League se encuentra en una situación que no refleja la magnitud de las aspiraciones de su afición, que esperaba construir sobre lo conseguido la temporada pasada.

Según el diario saudí "Al Yaum", el Al Nassr se ha convertido en uno de los tres únicos clubes de la Roshn Saudi League que no ha cerrado ningún fichaje durante el actual mercado de verano, junto al Al Hazem y el Al Riyadh, pese a que su nombre se ha vinculado con varios jugadores durante las últimas semanas.

El "Al Alami" vive un vacío administrativo tras el anuncio de su presidente, Abdullah Al Majed, de que su periodo al frente del club había concluido oficialmente y de su falta de intención de continuar durante el plazo reglamentario de prórroga, lo que abre la puerta a una nueva directiva que estará obligada a resolver expedientes pendientes antes del arranque de la temporada.

La crisis del Al Nassr no se limita únicamente al ámbito administrativo, sino que se extiende a grandes presiones económicas derivadas de la acumulación de deudas, algo que se ha reflejado de forma directa en sus movimientos en el mercado de fichajes y le ha obligado a aplazar operaciones que estaban en sus fases finales.

Pese a que el club obtuvo el visto bueno del centrocampista español Samu Costa, estrella del Real Mallorca, para vestir la camiseta del Al Nassr, la operación no se ha completado hasta el momento debido a las circunstancias actuales, mientras que la directiva ha preferido concentrar sus esfuerzos en los asuntos internos, encabezados por la renovación del contrato de Abdulrahman Ghareeb.

En el plano deportivo, el equipo inicia una nueva etapa bajo la dirección del entrenador australiano Ange Postecoglou, quien sucedió al portugués Jorge Jesus después de que este último llevara al equipo a recuperar el título de la Roshn Saudi League.

Pese al éxito del Al Nassr al regresar a los podios de campeón a nivel local la temporada pasada, la derrota en la final de la Liga de Campeones de Asia de la Élite dejó una sensación de proyecto inacabado, algo que ha elevado el nivel de exigencia de la afición, que reclama refuerzos potentes que aumenten las opciones del equipo de competir en el torneo continental la próxima temporada.