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El CD Tenerife, equipo de la segunda división española, ha confirmado la trágica muerte del delantero Jesus de Miguel, de 30 años, tras un choque sobre el terreno de juego durante el partido del lunes contra el FC Andorra. El atacante falleció en el hospital el martes por la mañana después de sufrir una parada cardíaca en los minutos finales del encuentro, que fue suspendido.

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Un choque terrible obliga a suspender definitivamente el partido

Miguel disputaba un balón suelto en el centro del campo durante los últimos compases en el Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez cuando recibió un fuerte golpe en el pecho del portero visitante Jesus Owono. Los servicios médicos entraron de inmediato en el terreno de juego para intubar al delantero antes de retirarlo en camilla y practicarle la reanimación cardiopulmonar durante el traslado al hospital, tras casi 20 minutos en parada cardíaca. Con el marcador empatado 2-2, el partido quedó suspendido definitivamente en el minuto 108.

El club canario emite un comunicado

Tras su traslado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria, en Santa Cruz, el club informó inicialmente en un comunicado de que se encontraba «estable, pese a la gravedad de su estado» en la unidad de cuidados intensivos.

Sin embargo, el equipo canario publicó más tarde una actualización durante la noche en X en la que confirmó que «la situación médica de Jesus de Miguel ha empeorado a nivel neurológico» mientras permanecía en observación.

Al confirmar el fallecimiento del delantero a primera hora de la mañana del martes, hora de Canarias, el Tenerife escribió en un comunicado en X: «Devastados por el dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea cierto, el CD Tenerife lamenta profundamente comunicar el trágico fallecimiento de Jesus de Miguel Alameda el martes 3 de noviembre de 2026 a las 8:00 de la mañana».

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La familia, destrozada, pide el máximo respeto a su intimidad

Tras comenzar su carrera sénior en el Leganes B en 2015, el delantero pasó por otros ocho clubes españoles antes de fichar por el Tenerife el año pasado. En el resto de su comunicado en X, el club trasladó sus condolencias a las personas más cercanas al jugador y añadió: «No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que pueda aliviar este profundo dolor. Estamos junto a su familia, destrozada por la pérdida, sus seres queridos y toda la comunidad tinerfeñista, que hoy llora esta cruel pérdida.

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«La familia de Jesus de Miguel desea agradecer todos y cada uno de los mensajes de apoyo recibidos y pide sinceramente el máximo respeto a su intimidad en estos terribles momentos.

«Descanse en paz».

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El fútbol español, de luto

La noticia de la muerte del futbolista de 30 años ha sumido en el luto a toda la comunidad del fútbol español, mientras llegan homenajes desde todo el país. Los jugadores, el cuerpo técnico y la afición del Tenerife afrontan ahora un profundo duelo por la pérdida de su compañero. Se espera que los responsables de la liga se coordinen estrechamente con el club canario en los próximos días para abordar los próximos partidos y los homenajes oficiales.