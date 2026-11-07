El Telstar se sobrepone a un insólito gol en propia puerta y suma un meritorio punto ante el Fortuna Sittard

Fortuna Sittard y Telstar empataron este sábado. En un entretenido duelo, el equipo de Limburgo se puso 2-0 en parte gracias a un disparatado gol en propia puerta de Sem Valk, pero menos de cinco minutos después los de Velsen habían igualado el marcador. Ya no hubo más goles: 2-2. Fortuna podría perder el sexto puesto este fin de semana ante el sc Heerenveen, mientras que Telstar, decimosexto, suma un punto valioso en la lucha por evitar el descenso.

Tras varias ocasiones de peligro para ambos equipos, Fortuna obtuvo un penalti poco antes del cuarto de hora, después de que Gabi Caschili derribara de forma bastante evidente a Jasper Dahlhaus al tirar de él. Ihattaren asumió la responsabilidad y batió a Ronald Koeman junior desde los once metros con un disparo por el centro: 1-0.

Ihattaren se encontraba claramente a gusto y repartía pases de calidad, aunque ni siquiera él pudo impedir que Telstar llegara con frecuencia. Fortuna mantuvo la ventaja gracias al portero Mattijs Branderhorst, que destacó especialmente con una gran parada con el pie ante un remate de Marvin Peersman tras un rechace.

En los frenéticos cinco últimos minutos antes del descanso, se anuló por fuera de juego el 2-0 de Anthony Descotte, pero Fortuna no tardó en encontrar otro motivo para celebrar. Valk devolvió el balón a Koeman, aunque lo hizo con demasiada fuerza y altura, y acabó anotando un gol en propia puerta particularmente disparatado.

Sin embargo, el marcador llegaría al descanso con un 2-2. El defensa Abdelnour Soualhia cabeceó con acierto un libre directo lanzado por Patrick Brouwer. Y en el tiempo añadido de la primera parte llegó incluso el 2-2. Un saque de banda largo de los de Holanda Septentrional cayó a los pies de Patrick Brouwer, que remató de forma excelente.

Tras el descanso hubo poco de lo que disfrutar durante un tramo del partido, pero ambos equipos lo compensaron con creces en una emocionante recta final. Tanto Koeman como Branderhorst destacaron con varias buenas paradas. Ihattaren también lo intentó sin éxito con un disparo peligroso que se marchó fuera de la portería de Koeman.

Finalmente, no llegó el gol de la victoria, por lo que Fortuna será quien más lamente el empate. El equipo dirigido por Danny Buijs retomará la Eredivisie el 22 de noviembre con una visita al Go Ahead Eagles. Telstar recibirá un día antes al PEC Zwolle.