¡El teléfono cambia el mapa! El arma mágica del Barcelona en el mercado de fichajes

El entrenador alemán Hansi Flick desempeña un papel fundamental en el éxito del Barcelona durante el actual mercado de fichajes estival, ya que sus llamadas telefónicas personales a los jugadores que son objetivo del club se han convertido en el factor decisivo para cerrar las operaciones a favor de la entidad catalana.

Germán Bona escribió, en un artículo titulado «Hansi Flick es la carta mágica en la competición» publicado por el diario catalán Sport, que «una sola llamada de Flick lo cambia todo», señalando que lo que ocurrió con el inglés Anthony Gordon, que parecía estar a un solo paso del Bayern Munich antes de que Flick interviniera personalmente, está a punto de repetirse con el español Rodri, que respondió al teléfono para encontrarse con el nombre del técnico alemán en la pantalla.

La claridad y la franqueza, el arma de Flick

Bona explicó que Flick detalla a los jugadores con precisión lo que quiere de ellos y el papel que desempeñarán en su sistema táctico, de una manera clara y directa que les hace tomar su decisión con rapidez.

Y añadió: «Deco y su equipo hacen el trabajo previo y ponen las bases para el fichaje, pero en medio, hablar con alguien que tiene ideas muy claras es lo que inclina la balanza», según las palabras del autor.

La franqueza también con los que se van

El papel de Flick no se limita a convencer a los que llegan, sino que se extiende a la comunicación franca con los jugadores que tendrán pocos minutos, para decirles que lo mejor para todos es cambiar de aires.

Bona señaló que «con su manera amable y directa de expresar las cosas, los jugadores importantes del vestuario, como Ronald Araújo, entendieron la situación, aunque el uruguayo daba por hecho desde hacía tiempo que tendría un papel mayor en otro equipo, en este caso el Liverpool».

Fe en La Masia con realismo

Aunque Flick es un amante del fútbol popular y nunca se cansa de elogiar el trabajo que se hace en La Masia, según Bona «no es para aparentar ni para aumentar el número de debutantes, pues también es capaz de decirles cómo está la cosa si cree que no van a jugar lo suficiente». Y añadió que el control de Deco y la dirección deportiva sobre todo lo relacionado con el Barça Atlètic llega hasta el entrenador del primer equipo, que ya pensaba desde hacía meses en la necesidad de crear una dinámica común.

Más que un simple entrenador

Bona considera en su artículo que «Hansi Flick no es solo el entrenador del Barcelona, con todo lo que conlleva ese cargo, sino que es mucho más que eso».

Y añadió: «Al completar su tercera temporada, ha aumentado su poder de decisión, y el club está encantado con su máxima implicación».

El autor cerró su análisis diciendo: «El fútbol no es una ciencia exacta y hay muchos factores que influyen, pero, de antemano, el proyecto de Flick pinta muy bien. Porque cuando todos reman juntos, los resultados llegan al final».