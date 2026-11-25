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El Trabzonspor no ha viajado a Bulgaria para defenderse ni para rascar un punto. Con ese espíritu de confianza habló el entrenador Thomas Reis antes del duelo decisivo ante el CSKA Sofía, en el que aseguró que su equipo está listo para librar una nueva batalla europea y que la presión estará del lado del rival, no del suyo.

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El Trabzonspor, que disputa la Conference League, se mide mañana jueves como visitante al CSKA Sofía búlgaro, en un partido que puede definir en buena medida el rumbo del equipo en el torneo.

El club turco celebró una rueda de prensa en el estadio Balgarska Armia antes del choque decisivo, en la que Reis habló con gran franqueza sobre el ambiente del encuentro, su relación con el entrenador rival y el gran objetivo del equipo esta temporada.

«Mañana jugaremos sin nuestra afición. Me gustaría añadir que este no será el primer partido en este estadio, sino el segundo. Hay un ambiente fantástico y un estadio fantástico. Creo que será un buen partido. Nos conocemos y ellos tienen un buen entrenador, así que digo que será un buen partido», afirmó Thomas Reis durante la rueda de prensa previa.

Reis se mostró muy feliz por volver a Bulgaria, donde ya tuvo una experiencia anterior, y aseguró que ha recibido una calurosa bienvenida desde su llegada.

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«Gracias por esta cálida bienvenida, estoy feliz de volver aquí. Creo que los partidos de liga normales en Bulgaria y Turquía son distintos a los europeos. Cuando llegas a las rondas eliminatorias, puedes jugar con más táctica, hay una diferencia clara. Nunca había visto un ambiente así en nuestros estadios. Creo que mañana jugaremos en un ambiente fantástico», subrayó.

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Reis también se refirió a su relación especial con el entrenador del CSKA Sofía, Markus Gisdol, y aseguró que el enfrentamiento entre ambos será especial, ya que se conocen bien.

«Markus y yo nos conocemos bien. Él tuvo la oportunidad de trabajar conmigo en el Samsunspor antes de mi incorporación. Conozco bien su estilo y su personalidad. Ambos buscamos construir equipos fuertes. No será un partido fácil, pero tengo ganas de enfrentarme a él», explicó.

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Sin embargo, el punto más destacado de las palabras de Reis llegó cuando habló de la necesidad de puntos del rival, una presión que, a su juicio, supondrá una ventaja para el Trabzonspor.

«El rival necesita los puntos, los necesita un poco más que nosotros. Eso nos dará ventaja. Cuando me fui del Ludogorets, el equipo estaba muy cerca de pelear por el título. Competirán por el liderato junto al CSKA Sofía», señaló al respecto.

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Reis repasó además el último partido de su equipo ante el Friburgo y aseguró que el Trabzonspor merecía un resultado mejor.

«Jugamos contra el Friburgo en la quinta división y perdimos. No jugamos bien en la primera parte, pero en la segunda jugamos mucho mejor. Fue un partido que merecimos ganar», declaró.

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El técnico cerró su intervención desvelando el gran objetivo del Trabzonspor esta temporada, que no es otro que clasificarse entre los ocho primeros de la Conference League: «También miramos cuántos puntos necesitamos para terminar la temporada entre los ocho primeros. En comparación con el año pasado, necesitamos ganar dos partidos. Clasificarnos entre los ocho primeros es nuestro objetivo».