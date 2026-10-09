El técnico del Manchester United, Michael Carrick, se ha pronunciado sobre la situación del Manchester City. Los Citizens están a la espera de la petición de sanción de la FA por incumplir 114 normas financieras. Carrick asegura haberse visto «afectado personalmente» por la actuación del City.

Entre 2009 y 2018, el City infringió nada menos que 114 normas, concluyó recientemente la FA. El club ocultó en ese periodo ingresos por valor de aproximadamente mil millones de euros a través de contratos ficticios con socios comerciales. En esos nueve años, el City ganó tres veces la Premier League, tres veces la FA Cup y una vez la Carabao Cup.

Carrick acabó en ese periodo con el United en dos ocasiones como subcampeón de la Premier League. En 2012, el City ganó el título gracias al legendario gol de Sergio Agüero en el tiempo de descuento contra el QPR y también en 2018, entonces como asistente de Ole Gunnar Solskjaer, el United terminó segundo por detrás del campeón City.

«En el fútbol todo gira en torno a la voluntad de ganar, la emoción y la sensación que tienes cuando ganas. Gran parte de eso sucede en el propio momento», cita a Carrick en la rueda de prensa previa al duelo con el Tottenham Hotspur, entre otros medios, la BBC.

«Eso no se puede deshacer. Ese es el momento hacia el que trabajas. Eso es, en esencia, por lo que todos lo hacemos. Esa es la sensación que todos anhelamos. Lo bonito de intentar ganar trofeos es el camino hasta llegar ahí y luego la final».

«Ganas o pierdes. Una vez que eso ha ocurrido, no hay marcha atrás. No quiero restarle importancia, pero en cualquier deporte ocurre que, si recibes una medalla más tarde, no te da la misma sensación que ganar en ese mismo momento».

Según las directrices de la Premier League, la investigación debería haberse completado en torno a Navidad. En ese caso, la petición de sanción se conocerá a principios de 2027. Sin embargo, debido a la magnitud del escándalo, no está claro si la investigación realmente habrá concluido a finales de este año.

«Ha suscitado muchas preguntas», continuó Carrick. «Algunos obtuvieron respuestas, otros no. Yo también tengo sin duda mis propias preguntas al respecto. Me ha afectado personalmente de distintas maneras durante un determinado periodo».

Carrick no quiere mojarse sobre si al City deberían retirársele los títulos ganados entre 2009 y 2018. «Lo que sí quiero decir es que, en interés de todos, es esencial que esto se resuelva lo antes posible».

«No tiene precedentes, es una situación única a este nivel, con un impacto tan enorme en tantos sentidos. Todos tenemos que saber qué va a pasar», concluyó Carrick.

El United ha comenzado mal la temporada con cinco puntos en cinco partidos, pero aun así lo está haciendo mejor que su rival, colista y exclub de Carrick, el Spurs, que no marcó ningún gol en sus primeros cuatro encuentros y que después de cinco jornadas solo suma dos puntos.



