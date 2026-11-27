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Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo de La Coruña, no quiere que el partido ante el Barcelona sea una simple parada más en el camino del conjunto azulgrana: su intención es convertirlo en una noche histórica que se recuerde durante muchos años.

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El entrenador del Deportivo de La Coruña sabe perfectamente que la misión parece casi imposible ante un equipo que atraviesa su mejor momento, pero cree que el fútbol no entiende de cálculos sobre el papel y que la valentía y el orden pueden marcar la diferencia ante cualquier rival, por poderoso que sea.

A solo dos días del esperado duelo, Hidalgo compareció ante los medios con un doble mensaje: un gran respeto por el Barcelona y una determinación todavía mayor de competir hasta el último instante.

Mucho respeto, pero sin rendirse

«Va a venir a nuestro estadio uno de los mejores equipos del mundo, sin duda. Lo que está haciendo el Barcelona esta temporada es excepcional se mire por donde se mire», afirmó Antonio Hidalgo en declaraciones recogidas por el diario español Mundo Deportivo.

Y añadió: «Creo que Hansi Flick los ha llevado a un nivel de competitividad altísimo y lo demuestran cada semana. Han ganado todos sus partidos salvo el del Real Madrid y el del París Saint-Germain en la Liga de Campeones, y marcan una media de cuatro goles por encuentro».

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Estas cifras intimidantes no hicieron que Hidalgo diera un paso atrás ni que hablara en tono de rendición. Al contrario, lo llevaron a ser todavía más claro con sus jugadores sobre lo que les espera sobre el césped.

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«Sabemos que vamos a sufrir mucho sin balón, así que tenemos que ser muy sólidos en defensa, competir al máximo nivel en cada disputa y estar muy concentrados», subrayó.

Y prosiguió: «Tenemos que estar preparados para sufrir, porque en los partidos hay muchos momentos que no salen como esperábamos. El equipo que resiste en esos momentos es el que puede darle la vuelta al resultado».

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Hidalgo se detuvo largamente en un aspecto que considera la clave del partido: la fortaleza del Barcelona sin balón y la feroz presión que ejercen sus jugadores nada más perderlo.

«Sabemos lo agresivo que es el Barcelona sin balón. Nos complican mucho las cosas, sobre todo con sus recuperaciones rápidas tras pérdida. Además, tienen un repliegue defensivo impresionante y una gran capacidad para reorganizarse en muy poco tiempo», explicó.

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Riazor, el arma secreta del Deportivo

Pese a todo, el técnico del Deportivo confía en que la afición de Riazor sea un arma decisiva en esta batalla y en que el ambiente del estadio pueda dar a sus jugadores un impulso extra que no tiene ningún otro equipo.

«Con el apoyo de nuestra afición seremos mucho más fuertes, eso es seguro. Siempre afrontamos los partidos con una fe firme en competir. Ambos somos equipos de élite y dentro del campo todo está igualado», aseguró con entusiasmo Antonio Hidalgo.

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Y señaló: «Siempre afrontamos los partidos con mucha ilusión por dar lo mejor de nosotros, pelear y competir al máximo nivel. Será un partido muy tenso y tendremos que ofrecer nuestra mejor versión».

Al margen del partido, Hidalgo tranquilizó a todos sobre el estado de su delantero Aubameyang tras el accidente de tráfico que sufrió el pasado jueves, y aseguró que no fue más que un incidente sin importancia que no ha afectado a la preparación del equipo.

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Hidalgo cerró su comparecencia hablando de sus sentimientos hacia el Barcelona, el club en el que se formó: «Soy de Barcelona y toda mi familia está allí. De los 12 a los 21 años estuve en la cantera del Barcelona. Y desde entonces, como entrenador, siempre busco enfrentarme a equipos de élite».