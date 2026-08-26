El técnico del Ahly: Mendy nos salvó, y esta es mi respuesta al enfado de Demiral

El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli saudí, afirmó que las herramientas de ejecución en el juego son más importantes que las ideas, elogiando a sus jugadores por aplicar lo que habían entrenado durante el partido ante el Auckland.

El Al-Ahli venció 1-0 al Auckland FC neozelandés, la noche del miércoles en Yeda, en el primer partido de la Copa Intercontinental de Clubes, y se clasificó para enfrentarse al Sundowns sudafricano en el partido que decidirá al campeón de la Copa de África, Asia y el Pacífico.

Durante una rueda de prensa posterior al partido, publicada por el diario "Arriyadiyah", el técnico neerlandés declaró: "Los jugadores ejecutaron todo lo que habían entrenado, ahora están en una buena situación, y las ideas en el fútbol no lo son todo, pero lo más importante son las herramientas, y tenemos las herramientas adecuadas para aplicar cualquier táctica".

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En respuesta a una pregunta sobre los fichajes de verano, respondió: "Estoy muy contento con todos los jugadores hoy, no estamos seguros del futuro, pero estoy contento con los que están conmigo actualmente".

Pusic señaló que su equipo no ofreció el nivel requerido en la primera parte del partido ante el Auckland, y dijo: "Mendy nos salvó en más de un balón".

Y continuó: "En la segunda parte ofrecimos una mejor imagen y merecimos la victoria, todos mostraron un nivel destacado, atacaron y defendieron como un solo equipo".

El entrenador apuntó a la diferencia en el rendimiento entre el Auckland y los equipos de la Roshn Saudi League, y explicó que él forma una imagen general antes de los partidos y no deja espacio a la casualidad, dejando a sus jugadores tomar algunas decisiones durante el transcurso de los encuentros.

Al ser preguntado sobre el enfado del defensa turco Merih Demiral durante su sustitución, el neerlandés declaró: "No hubo ningún problema en el cambio de jugadores, fue solo un malentendido".

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