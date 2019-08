El técnico de Sanarate lamentó el arbitraje ante Antigua

Rafael Díaz se quejó de los errores arbitrales en el duelo ante los Coloniales.

Rafael Díaz, director técnico de Sanarate, comentó sus sensaciones tras la empate de los suyos ante Antigua. El timonel de los Celestes se quejó del arbitraje, sobre todo por la jugada polémica en la que le anularon un gol a los suyos por presunto fuera de juego.

"Fue lamentable lo que pasó ayer, no es posible que pasen ese tipo de cosas, no tengo mucho que opinar porque todos lo vieron y saben que pasó, no es posible que nos vuelva a pasar, porque nos arruinan una semana de trabajo fuerte”, expresó Díaz.

“Una cosa es equivocarse en una jugada y otra es ser incapaz de hacer su trabajo, si esto último pasa pues debe retirarse, uno o dos fallos son entendibles porque somos humanos, pero no puedo errar 20 veces, no es posible”, agregó el DT de Sanarate.

Con el empate ante Antigua, los Celestes llegaron a los seis puntos y se mantienen como uno de los equipos invictos en este arranque del Apertura 2019.