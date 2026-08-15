El Levski Sofia ha hecho oficial la llegada de Marko Grujic. El exdefensor del Liverpool firma por una temporada con el campeón de Bulgaria, que tiene la opción de ampliar su contrato por otra campaña.

Grujic fue en enero de 2016 el primer fichaje de Jürgen Klopp para el Liverpool. El serbio, que ya tiene treinta años, disputó dieciséis partidos con The Reds, pero nunca llegó a dejar del todo su huella allí.

El defensa central fue cedido sucesivamente al Estrella Roja de Belgrado, Cardiff City, Hertha BSC y FC Porto. Este último club lo fichó de manera definitiva en 2022 y allí Grujic también viviría grandes éxitos.

Así, el diestro cuenta en su palmarés con una liga portuguesa, una Supercopa y nada menos que tres copas. En el verano de 2025 se marchó al AEK Atenas, con el que en su primera y única temporada fue campeón de Grecia de inmediato.

Eso le dio al AEK una plaza en la fase previa de la Champions League y ahora el destino ha querido que los griegos hayan quedado emparejados con el Levski en el último obstáculo hacia la fase liga de la Champions League.

En el gigante búlgaro está al frente el exentrenador del Fortuna Sittard Julio Velázquez. El español, que estuvo al mando en Limburgo entre 2022 y 2023, es conocido sobre todo en Países Bajos por sus aspavientos en la banda.

En Sofía, donde empezó a trabajar tras un breve paso por el Real Zaragoza, su estatus es mucho más positivo. En su primera media temporada acabó segundo, pero en su primera campaña completa en el Levski logró destronar al Ludogorets después de catorce campeonatos consecutivos.

Además, eso le dio al Levski un billete para la primera ronda previa de la Champions League. Bajo la dirección de Velázquez, el Levski superó sucesivamente a Borac Banja Luka, Universitatea Craiova y Kairat Almaty.

Por ello, el equipo de la capital tiene asegurada como mínimo la fase liga de la Europa League, pero sueña con su primera participación en la Champions League desde 2007.