El Tribunal de Arbitraje Deportivo emitió un importante comunicado en el que fijó la fecha para resolver la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal.

La selección de Senegal se coronó campeona de África a costa de Marruecos, tras vencer 1-0 en el partido final después de la prórroga.

Sin embargo, la Confederación Africana de Fútbol emitió posteriormente una resolución para retirar el título continental a Senegal y otorgárselo a Marruecos, después de los incidentes de la retirada de los jugadores de Senegal durante el encuentro, en protesta por la concesión de un penalti a Marruecos antes del final de la segunda parte.

La audiencia se celebró en la sede del Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, el jueves 8 de octubre, a puerta cerrada.

El tribunal señaló en un comunicado, a través de su sitio web oficial, que se espera que el fallo se emita a finales del próximo mes de noviembre.

El comunicado añadió: "El panel arbitral ha iniciado sus deliberaciones y las continúa actualmente. Los árbitros del Tribunal de Arbitraje Deportivo han decidido emitir una decisión completa que incluya los motivos y fundamentos jurídicos".

Y subrayó: "Este proceso requerirá varias semanas, y se espera que el fallo del tribunal se emita a finales del próximo mes".