Marruecos ha comenzado la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 con una victoria por 2-0 sobre Gabón. Noussair Mazraoui y Soufiane Rahimi marcaron los goles en Rabat, mientras que Abdellah Ouazane debutó con la selección nacional en la recta final. La gran promesa del Ajax desempeñó de inmediato un papel clave en el segundo gol de Marruecos con la asistencia previa.

El conjunto local llevó la iniciativa desde el pitido inicial y metió a Gabón muy atrás, en su propio campo. Azzedine Ounahi fue el marroquí más peligroso en el arranque y, a los 27 minutos, vio cómo un remate suyo se estrellaba en el larguero.

Nueve minutos después llegó por fin el merecido gol inicial. Mazraoui se metió hacia dentro desde la derecha y probó suerte desde unos veinte metros, tras lo cual el guardameta Loyce Mbaba Amonome calculó mal el bote del balón: 1-0.

Marruecos siguió siendo el dominador también tras el descanso y tuvo de inmediato ocasiones para ampliar la ventaja. Nayef Aguerd vio cómo Amonome repelía con una gran intervención una volea tras un córner, mientras que Ounahi y Abde Ezzalzouli también generaron peligro.

El seleccionador Mohamed Ouahbi movió ficha pasada la hora de partido y dio entrada, entre otros, a Rahimi e Ilias Akhomach. Después de eso, Gabón mejoró algo en el partido y Denis Bouanga obligó al guardameta Yassine Bounou a intervenir con un disparo.

En el minuto 76 llegó un momento especial para Ouazane. El centrocampista del Ajax reemplazó al destacado Ounahi y de esa manera debutó con Marruecos, que en ese momento seguía mandando por un solo gol de diferencia.

Gabón intentó igualar en la recta final y Bounou tuvo que intervenir, entre otras acciones, ante un cabezazo de Orphée Mbina Effaghe. En la otra portería, Marruecos acabó definitivamente con la incertidumbre a cuatro minutos del final.

Ouazane habilitó por la izquierda a Bilal El Khannouss, tras lo cual el centrocampista dejó el balón de primeras para Rahimi. El suplente marcó el 2-0 y dio así a Marruecos un inicio convincente en la fase de clasificación.