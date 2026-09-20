El sustituto de Pedro Porro en la selección española: jugó en el Real Madrid y el Barcelona buscó ficharlo

Iván Fresneda, el joven lateral del Sporting de Lisboa, recibió una sorprendente convocatoria a las filas de la selección absoluta de España, después de que el entrenador Luis de la Fuente decidiera incluirlo para suplir la ausencia de Pedro Porro durante los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La convocatoria de Fresneda, de 21 años, llegó horas después de su participación con el Sporting ante el Arouca, en un partido que terminó con empate 2-2, pese a su contribución en el segundo gol de su equipo al asistir en el tanto de Luis Suárez, antes de que la tarea del Sporting se complicara tras la expulsión del defensa belga Zeno Debast.

La convocatoria de De la Fuente representa una etapa importante en la trayectoria de Fresneda, quien nació en Madrid el 28 de septiembre de 2004 y comenzó su andadura en la academia del Quijorna, antes de pasar por varios clubes y equipos de categorías inferiores, entre ellos el EFM Boadilla, el Real Madrid, el Leganés y el Valladolid.

El lateral español captó la atención del Sporting de Lisboa durante su etapa en el Valladolid, y el club portugués se hizo con sus servicios en el verano de 2023 por 9 millones de euros, después de que el jugador también fuera objeto de interés por parte del Barcelona.

Fresneda formaba parte de los planes de la selección española sub-21, ya que el entrenador David Gordo lo convocó para disputar los enfrentamientos ante Finlandia, San Marino y Rumanía, dentro de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa sub-21, antes de pasar a la selección absoluta para suplir a Pedro Porro.

De este modo, Fresneda recibió su primera convocatoria a la selección absoluta de España, en un paso que representa el mayor reconocimiento hasta el momento a su trayectoria y lo pone ante la oportunidad de debutar con "La Roja" durante el actual parón internacional.