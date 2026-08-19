El sustituto de Malcom: Adel Boulbina, de los sueños del Zamalek al paraíso de la liga saudí

El argelino Adel Boulbina, extremo del Al-Duhail catarí, está muy cerca de fichar por la Roshn Saudi League durante el actual mercado de fichajes de verano, para ser el sustituto del brasileño Malcom, extremo del Al-Hilal.

El diario saudí "Al-Riyadiyah" señaló que Boulbina se somete actualmente al reconocimiento médico, con el fin de completar oficialmente su fichaje por el club saudí Al-Diriyah durante el mercado estival en curso.

El extremo argelino compensará al Al-Diriyah la pérdida del otro extremo, el brasileño Malcom, después de que su fichaje procedente del Al-Hilal se paralizara recientemente, ya que está cerca de fichar por el club emiratí Al-Jazira.

El Al-Diriyah, recién ascendido a la Roshn Saudi League, decidió recurrir a Adel Boulbina tras el destacado nivel que ofreció con el Al-Duhail durante la temporada pasada, tanto en la liga catarí como en la Liga de Campeones de Asia Elite.

El futbolista, de 23 años, disputó 32 partidos con el equipo catarí durante la temporada pasada, en los que logró marcar 13 goles y ofreció 7 asistencias.

Boulbina estuvo cerca de fichar por el Zamalek egipcio, en enero de 2025, cuando era jugador del Paradou argelino, pero el fichaje se paralizó en el último momento, para acabar traspasándose el verano siguiente al Al-Duhail.

A nivel internacional, Boulbina participó con Argelia en la Copa Africana de Naciones 2025 y en el Mundial 2026, y disputó en total 13 partidos, en los que marcó 5 goles y dio 3 asistencias.

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