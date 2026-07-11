El sustituto de Kwanasa... La alineación oficial del partido entre Inglaterra y Noruega

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, ha anunciado la alineación para el partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra Noruega, este sábado por la noche.
Inglaterra avanzó tras ganar 3-2 a México, y Noruega lo hizo al vencer 2-0 a Brasil.
Tuchel incluyó a John Stones en el once para reemplazar a Jarell Quansah, expulsado ante México.
La alineación de Inglaterra fue la siguiente:
Portero: Jordan Pickford
Defensa: Ezri Konsa, Nico Aurieli, Mark Guihi, John Stones
Centrocampistas: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson
Delanteros: Anthony Gordon, Nonie Madueke, Harry Kane
Por su parte, la alineación de Noruega fue la siguiente:
Portero: Orian Niland
Defensa: Christopher Ayre, David Müller-Wolf, Julian Ryersson, Torbjørn Lissaker-Hegim
Centrocampistas: Sander Berg, Martin Ødegaard, Patrick Berg
Delantera: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Andreas Skjeldrup