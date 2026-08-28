El Al-Ittihad se acercó a cerrar uno de los expedientes más importantes para reforzar su plantilla durante el actual periodo de fichajes, después de que el club saudí sellara su acuerdo con uno de los clubes de la Bundesliga alemana, en una operación destinada a compensar la salida de uno de sus jugadores más destacados durante el mercado en curso, quedando pendiente únicamente completar algunos trámites contractuales antes del anuncio oficial.

Según el diario saudí " Al-Riyadiah ", el Al-Ittihad y el Eintracht de Fráncfort alemán alcanzaron un acuerdo por el traspaso del japonés Ritsu Doan a las filas del "Decano", con lo que el jugador se acerca a vivir una nueva experiencia en la Roshn Saudi League tras un periodo en los campos europeos.

El movimiento del Al-Ittihad para contratar a Doan llegó tras la salida del francés Moussa Diaby, que abandonó las filas del equipo con destino al Bayer Leverkusen, por lo que el "Decano" busca un nuevo elemento capaz de ocupar las funciones ofensivas y dar al equipo más soluciones en el último tercio.

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Doan se distingue por su capacidad para jugar en más de una posición ofensiva, además de contar con una gran experiencia en los campos europeos, lo que lo convierte en una opción adecuada para el Al-Ittihad en el marco del proceso de reconstrucción del equipo y del cambio de numerosos nombres que representaban los rasgos del proyecto anterior.

El diario saudí señaló que el acuerdo entre el Al-Ittihad y el Eintracht de Fráncfort ya se ha cerrado, mientras que ambas partes esperan finalizar algunos trámites contractuales antes de que el jugador se traspase de forma oficial al club de Yeda, lo que hace del anuncio de la operación una cuestión de tiempo.

El fichaje de Doan se enmarca en los movimientos del Al-Ittihad para reforzar su plantilla con nuevos elementos, a la luz de los grandes cambios que ha experimentado el equipo durante el verano, y del deseo de la dirección de dotar al entrenador de un conjunto de opciones capaces de aplicar sus ideas y de dar al "Decano" una personalidad diferente durante la temporada.

De este modo, Ritsu Doan queda cerca de suceder a Diaby en la plantilla del Al-Ittihad, en una operación que podría dar al equipo un importante refuerzo ofensivo, mientras la afición del "Decano" espera el anuncio oficial de la operación y la incorporación del jugador japonés al nuevo proyecto del club.