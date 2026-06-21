El suplente estrella... Ondaf iguala el récord de una leyenda africana en el Mundial

Deniz Undav brilló de nuevo con Alemania en el Mundial 2026 al igualar un récord que duraba 36 años.

El sábado, el jugador del Stuttgart salvó al equipo de Julian Nagelsmann: ingresó por Jamal Musiala, igualó el partido a los 8 minutos y, en el 94, dio el 2-1 a Alemania.

Según Squawka, Ondav suma ya cinco participaciones en goles entrando desde el banquillo en este Mundial, igualando el récord del camerunés Roger Milla en 1990.

Ambos superan a André Schürrle, que sumó cuatro en 2014.

Además, Opta destaca que es el primer jugador desde Klose en 2002 que marca en sus dos primeros partidos de un Mundial.

Gracias a esta victoria, Alemania lidera el Grupo E con 6 puntos y ya está en dieciseisavos, tras vencer 7-1 a Curazao en el debut, con un gol y dos asistencias de Ondav.

El jueves cerrará la fase de grupos ante Ecuador.