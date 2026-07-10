España avanzó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Bélgica el viernes. El suplente Alberto Merino marcó en el 88’ y ahora enfrentará a Francia el martes.

Bélgica, que sufrió la baja de última hora de Yuri Tielemans —reemplazado por Hans Vanaken—, plantó cara al favorito.

España abrió el marcador en el 30: Fabián Ruiz aprovechó un rebote de Courtois tras un disparo de Olmo, rematando un centro de Porro desde la derecha.

A pocos minutos del descanso, De Ketelaere igualó para Bélgica (41’) con un potente cabezazo tras un centro de Castagne, marcando el primer gol en la portería española en 650 minutos.

En la segunda parte España dominó, aunque De Kuiper rozó el poste con un potente disparo en el 55. Luis de la Fuente respondió con los cambios de Pedri y Ferran Torres.

En el 72, Bélgica perdió a su estrella: el portero Thibaut Courtois se marchó lesionado y llorando, reemplazado por Sin Lamens, guardameta del Manchester United.

De la Fuente respondió con Nico Williams y Merino para romper el empate, y la estrategia funcionó: en el 88, Merino aprovechó un rebote de Lamens tras un disparo de Kobarsi y marcó el 2-1 que dio a España la clasificación.

Con este triunfo, España mantiene su buen momento y se medirá a Francia en semifinales el martes.