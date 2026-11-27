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El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, volvió a marcar ante su víctima favorita en la Liga Roshn Saudí y puso fin a una sequía goleadora que duraba un mes entero.

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El Al-Ittihad se impuso este viernes por 1-0 al NEOM en el Estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

En-Nesyri empezó el partido en el banquillo, ya que el alemán Jens Fissing, entrenador del Al-Ittihad, prefirió alinear de inicio al delantero nigeriano George Ilenikhena en su lugar.

Sin embargo, el técnico alemán no tardó en mover ficha: al comienzo de la segunda parte retiró al atacante nigeriano y dio entrada a En-Nesyri, un cambio que inclinó por completo el partido a favor del Al-Ittihad.

Los movimientos del delantero marroquí causaron muchos problemas a la defensa del NEOM, y estuvo cerca de marcar en varias ocasiones, aunque le faltó precisión en el último toque.

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El premio llegó en el minuto 75, cuando el centrocampista argelino Houssem Aouar le puso un largo pase al hueco a la cabeza a Youssef En-Nesyri, que logró enviar el balón al fondo de la red del conjunto visitante.

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En un primer momento, el árbitro anuló el gol por un supuesto fuera de juego del delantero marroquí, pero después consultó con el VAR, que confirmó que el tanto de En-Nesyri era válido.

El gol tuvo un significado especial para Youssef En-Nesyri, ya que puso fin a una sequía goleadora de un mes entero con el Al-Ittihad, tanto en la Liga Roshn Saudí como en la Liga de Campeones Élite de la AFC.

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Su último gol se remontaba al pasado 26 de octubre, cuando marcó en la victoria por 2-1 sobre el Neftchi uzbeko, en campo de este, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

Desde entonces, el jugador de 29 años había disputado cuatro partidos, ante el Al-Diriyah y el Abha en la Liga Roshn y ante el Al Ain emiratí y el Pakhtakor uzbeko en la Liga de Campeones Élite de la AFC, sin conseguir marcar en ninguno de ellos.

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Con este tanto, Youssef En-Nesyri se convierte en el máximo goleador del Al-Ittihad esta temporada, al alcanzar su noveno gol en todas las competiciones, la misma cifra que el delantero nigeriano George Ilenikhena.

No obstante, el atacante marroquí supera al nigeriano en la Liga Roshn en concreto: En-Nesyri suma ya ocho goles en el campeonato, mientras que Ilenikhena solo ha marcado seis.

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Lo curioso es que cuatro de los ocho goles de En-Nesyri en la Liga Roshn han llegado tras saltar al campo desde el banquillo, según los canales "Thmanyah", que retransmiten la liga saudí, lo que le convierte en un suplente de oro en los planes del entrenador alemán Jens Fissing.

Además, este fue el tercer gol del delantero marroquí al NEOM, que se convierte así en su víctima favorita en la Liga Roshn Saudí desde su llegada al Al-Ittihad en el mercado de invierno de la pasada temporada, según la red de estadísticas "Opta".

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El NEOM pasa a ser la víctima favorita de En-Nesyri después de que el delantero marroquí deshiciera el empate con tres clubes a los que había marcado dos goles a cada uno: el Al-Ettifaq, el Al-Faisaly y el Al-Fayha.

Cabe recordar que Youssef En-Nesyri está firmando un gran rendimiento con el Al-Ittihad desde el inicio de la presente temporada en todas las competiciones, con 18 partidos disputados, en los que ha marcado nueve goles y ha dado dos asistencias.