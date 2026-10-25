Andri Lunin se encuentra ante una nueva oportunidad para demostrar su valía en uno de los duelos más difíciles que puede afrontar cualquier portero, después de que las circunstancias hayan impuesto un cambio forzoso en los planes del Real Madrid antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona.

El Real Madrid anunció este domingo la ausencia de su guardameta belga Thibaut Courtois en el Clásico, previsto dentro de las competiciones de la décima jornada de LaLiga española, debido a que sufre síntomas de gripe, por lo que Ilia Vóloshin ocupará su lugar en la lista del partido.

Con la ausencia de Courtois, las miradas se dirigen al portero ucraniano Lunin, quien previsiblemente se encargará de proteger la portería del conjunto blanco ante el Barcelona en el Camp Nou, en una prueba diferente a los duelos anteriores que ha disputado frente al eterno rival catalán.

4 partidos ante el Barcelona

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Según los datos del sitio web Transfermarkt, Lunin ha disputado 4 partidos ante el Barcelona con la camiseta del Real Madrid, concretamente 3 partidos en LaLiga española y uno en la Supercopa de España.

El guardameta ucraniano ha logrado 3 victorias frente a una sola derrota, y su portería ha encajado 8 goles durante estos enfrentamientos, un balance que le otorga un registro positivo en cuanto a resultados antes del esperado Clásico.

Victorias en Madrid y Arabia Saudí y una derrota humillante

Las participaciones de Lunin ante el Barcelona en LaLiga española comenzaron el 16 de octubre de 2022, cuando el Real Madrid venció por 3-1, y después el portero ucraniano volvió a participar en el Clásico del 21 de abril de 2024, que terminó con victoria blanca por 3-2.

En la final de la Supercopa de España del 14 de enero de 2024, Lunin estuvo presente en la gran victoria del Real Madrid sobre su rival tradicional por 4-1, logrando así su tercera victoria en los cuatro enfrentamientos.

En cuanto a la única derrota, llegó el 26 de octubre de 2024, cuando el Real Madrid cayó en su propio estadio ante el Barcelona por un contundente 4-0.

El Camp Nou, un nuevo reto para Lunin

El duelo de hoy supone un reto adicional para el portero ucraniano, ya que los cuatro partidos que ha disputado ante el Barcelona fueron todos fuera del Camp Nou: tres de ellos en el estadio Santiago Bernabéu y uno en la final de la Supercopa de España que se celebró en Arabia Saudí.

De este modo, el duelo de hoy será una oportunidad para que Lunin afronte una nueva prueba en el ambiente del estadio del Barcelona, en un intento por mantener su registro positivo en resultados ante el conjunto catalán.

La importancia de la tarea aumenta ante la situación de ambos equipos en la tabla de LaLiga española, pues el Barcelona llega al encuentro como líder con 27 puntos, frente a los 21 puntos del Real Madrid, que ocupa la tercera posición, lo que otorga al Clásico una relevancia adicional en la lucha por la cima.