El superpoder de Marcelo Gallardo: predijo su futuro en una entrevista hace 20 años

El video es un verdadero hallazgo que no para de viralizarse en las redes, en un mano a mano con Fantino, el Muñeco se animó a soñar a lo grande.

El video parece filmado con el diario del lunes. El periodista Alejandro Fantino, ya habiendo entrado en confianza en aquel mítico living del programa "Mar de Fondo", le preguntó a Marcelo Gallardo cómo le gustaría terminar su carrera. Se trata de un fragmento del año 2000 donde el Muñeco no titubeó y soñó a lo grande: "Me gustaría ser el técnico de River y armar un equipo con todos chicos de las inferiores", ¿se le dará?

"Me gustaría jugar con muchos en los últimos años de carrera. Soñando un poco, con jugadores que he jugado, me gustaría terminar con todos los pibes que salimos del club como Matías (Almeyda), Crespo, Ortega. Con todos ellos. Con Aimar, Saviola. Formar un River con todos los que salieron y que dieron tantas satisfacciones", avisaba ya el por entonces jugador del Mónaco.

"Formar un River con chicos que salieron de las inferiores del club y yo como DT". Esto le decía Gallardo a Fantino en el año 2000. El Muñeco ya tenía bien en claro su futuro y que es alguien que le interesa mucho las inferiores. ¿Se le dará como DT armar un 11 con los pibes? pic.twitter.com/aycQEeVjsK — Nacho Matteuzzi (@NachoMatteuzzi) May 18, 2020

Picante, el conductor del ciclo de TyC Sports, le preguntó sobre el técnico para ese equipo y Gallardo no dudó: "Me gustaría ser yo el DT".

Una premonición que sorprendió al periodista en ese momento, pero que sin dudas retumba aún más posados en el 2020, con todos los títulos cosechados y la historia en la que devino su carrera.