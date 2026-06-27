El Sunderland y el Brighton & Hove Albion pujan por un jugador neerlandés valorado en 25 millones de euros

Lamare Bogarde interesa al Brighton & Hove Albion y al Sunderland, según Voetbal International. Ambos clubes de la Premier League estarían dispuestos a pagar una alta cifra por el centrocampista de 22 años.

Bogarde, fichado en 2020 de la cantera del Feyenoord, dio el salto con el Aston Villa la temporada pasada. Jugó 44 partidos (22 como titular).

Con el Villa terminó cuarto en la Premier y ganó la Europa League tras vencer 0-3 al Freiburg en la final.

Sus actuaciones llamaron la atención del PSV, que finalmente desistió.

Ahora también Brighton y Sunderland lo siguen: los primeros buscan reemplazar a Carlos Baleba, casi confirmado su salida, y los segundos preparan la marcha de Granit Xhaka rumbo al Chelsea.

Bogarde, con contrato en Villa Park hasta 2028, aceptaría la transferencia para disponer de más minutos como titular.

No obstante, ambos clubes deberán pagar unos 25 millones de euros, según VI, por un jugador que ha disputado cuatro partidos con la sub-21 de Países Bajos.