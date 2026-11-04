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El Sunderland se ha sumado a la puja por el centrocampista del Almería Stefan Dzodic, mientras el Atlético de Madrid intensifica sus esfuerzos para fichar a este prometedor jugador de 21 años, muy bien valorado. El talento serbio tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros (33 millones de libras/45 millones de dólares) en el club del sur de España y también ha despertado el interés de varios clubes ingleses más.

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Los clubes ingleses siguen a un talento serbio

Según TEAMtalk, el Sunderland sigue al centrocampista creativo de Segunda División, al igual que tres equipos de la Premier League: Bournemouth, Brentford y Brighton and Hove Albion. Mientras tanto, el Atlético ya ha mantenido conversaciones preliminares con el entorno del joven para sentar las bases de un posible fichaje en 2027. Aunque el club de la capital española lleva por ahora la delantera, los pretendientes de la máxima categoría inglesa no descartan presentar ofertas rivales.

Su largo contrato refuerza la posición del Almería

Fichar al centrocampista de 1,91 m exigirá negociaciones difíciles, ya que su contrato actual se extiende hasta 2032. Aunque el Almería y el Atlético mantienen buenas relaciones entre sus directivas, el club andaluz está en una posición negociadora sólida y no tiene necesidad de rebajar su valoración.

Los ojeadores ingleses siguen de cerca al alto centrocampista creativo desde que llegó a España libre procedente del Montpellier en 2025 y se hizo con un puesto de titular. Aunque ninguno de los cuatro clubes británicos ha presentado todavía una oferta formal, el contacto temprano del Atlético con sus representantes podría llevar a los otros interesados a actuar para no quedarse sin un jugador que figura en varias listas de posibles fichajes.

Su versatilidad en el centro del campo aumenta su atractivo

Nacido en Francia de padres serbios, Dzodic ha llamado la atención de los responsables de fichajes de toda Europa por su físico y su serenidad con el balón. Capaz de jugar tanto como pivote defensivo como en una posición más adelantada, el joven se ha consolidado como una pieza clave en la segunda categoría del fútbol español.

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En 10 partidos disputados en todas las competiciones durante la presente temporada, el centrocampista ha marcado un gol y dado una asistencia. Su creciente reputación recibió otro impulso a principios de esta campaña, cuando debutó con la selección absoluta de Serbia.

Se espera una pugna en verano tras enero

Como el Almería está inmerso en la lucha por volver a La Liga, no tiene ninguna necesidad de autorizar su venta en invierno a menos que un pretendiente abone íntegramente su cláusula de rescisión. Por tanto, se espera que Dzodic siga en el club español de Segunda División durante el mercado de enero mientras continúan las conversaciones entre bastidores. El Atlético sigue siendo el mejor situado de cara al próximo verano, aunque el interés del Sunderland y de otros clubes ingleses mantiene la pugna abierta.