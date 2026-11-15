El sufrimiento continúa: una molesta lesión amenaza la disponibilidad de De Jong con el Barcelona

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El Barcelona recibió un nuevo golpe antes de la reanudación de la competición en LaLiga, después de que el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong sufriera una lesión que lo apartará del próximo partido de su selección ante Alemania, en medio de la preocupación por la gravedad de la lesión y la duración de su posible ausencia.

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Y según informó el diario español "As", De Jong terminó el partido ante Grecia aquejado de "algunas molestias físicas leves", según el parte médico emitido por la Federación Holandesa de Fútbol, lo que le impedirá disputar el próximo encuentro frente a Alemania.

Xavi Hernández, seleccionador de los Países Bajos, había querido restar importancia a la lesión tras la contundente victoria sobre la selección griega por (7-0), asegurando que la sustitución del jugador se produjo "más bien por precaución" y que no había motivo de preocupación.

Sin embargo, el anuncio de la Federación Holandesa, pocas horas después, de la exclusión de Frenkie de Jong de la lista de la selección de cara al duelo ante Alemania previsto para el lunes, despertó el temor de que la lesión pudiera ser más grave de lo que pareció en un principio.

En un primer momento circularon informaciones sobre posibles dolores de espalda del jugador, pero los datos obtenidos por "As" apuntan a que la zona del pubis es el punto de la lesión, después de que el jugador sintiera dolores y molestias en ella durante el partido.

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De Jong se someterá el lunes a pruebas bajo la supervisión del cuerpo médico del Barcelona, con el fin de determinar la naturaleza de la lesión y su gravedad.

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Las lesiones de la zona del pubis son especialmente molestas y complejas, ya que en ocasiones resultan difíciles de tratar, lo que hace que la fecha de regreso del jugador quede supeditada a la evolución de su estado y a su respuesta al tratamiento.

Esta lesión supone un golpe para el técnico alemán Hansi Flick, que había recuperado a uno de los elementos importantes de su alineación, sobre todo por la ventaja adicional que posee De Jong al poder ocupar más de una posición dentro del campo.

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El jugador ofreció actuaciones destacadas durante el último periodo, tanto cuando participó en el centro de la defensa ante el Alavés como cuando jugó en la posición de lateral derecho durante el duelo frente al Atlético de Madrid.

En lo que respecta al primer partido tras el parón internacional, Hansi Flick espera los resultados de las pruebas médicas de De Jong, pero recuperará de una sola vez a dos jugadores importantes antes del duelo contra el Villarreal: Dani Olmo y Jules Koundé.

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En cambio, el resto de los jugadores que figuran en la lista de lesionados, que son Rodri, Xavi Espart y Roony Bardghji, tendrán que esperar un periodo adicional antes de volver a los terrenos de juego.