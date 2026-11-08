El Barcelona privó al argentino Diego Simeone de alcanzar en solitario una cifra histórica sin precedentes en LaLiga española.

El Barcelona venció al Atlético de Madrid por dos goles a uno en el partido que los enfrentó esta noche en el estadio Metropolitano, en el marco de LaLiga española.

Simeone esperaba lograr la victoria para situarse en solitario a la cabeza de los entrenadores con más triunfos en la historia de LaLiga española.

En la pasada jornada, tras la victoria por 2-0 ante el Levante, Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, alcanzó la victoria número 344 de un total de 565 partidos que el entrenador ha dirigido con los rojiblancos en LaLiga española.

Simeone empató con el Atlético de Madrid en 123 encuentros, mientras que el entrenador encajó 98 derrotas en los partidos de LaLiga española.

Simeone igualó la cifra de Luis Aragonés, consistente en lograr la victoria en 344 partidos, pero en 756 encuentros, para convertirse en el entrenador con mayor número de triunfos en la historia de la competición.

Simeone esperaba vencer esta noche al Barcelona para elevar su cuenta a 345 victorias y sentarse en solitario en el trono del que más veces ha ganado en la historia de LaLiga española, pero el Barcelona aplazó ese sueño.

Cabe recordar que Aragonés dirigió a muchos equipos en LaLiga, entre los más destacados el Barcelona, el Atlético de Madrid (en varias ocasiones) y el Real Betis.