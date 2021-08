El sueño que se resiste: Messi y Agüero, la historia de dos amigos que no pudieron jugar juntos

Tras horas y horas de Play Station, viajes, goles, risas, llantos, partidas de truco, bromas y sueños aún no han podido jugar juntos en clubes.

"No, yo al City no voy. Si se da, será que lo traen al Barcelona". Tenía razón Messi en mayo de 2018, cuando le preguntaron en Líbero (programa de la señal argentina TyC Sports) sobre la posibilidad de jugar en el mismo equipo con su amigo Agüero. Tres años después, en mayo de 2021, el Kun fue anunciado oficialmente como nuevo futbolista del FC Barcelona y al sueño de jugar juntos sólo le faltaba un detalle: que Leo siguiera en el Barça pero firnal,ente no será posible.

El contrato de Messi con el club de su vida terminaba el 30 de junio, y el rosarino se fue a jugar -y a ganar- la Copa América con Argentina sin haberlo renovado. El Camp Nou se llenaba de dudas: el mejor futbolista de su historia podía haber jugado ya su último partido con la camiseta azulgrana, un mal presagio que finalmente se ha convertido en realidad.

Messi y Agüero, la historia de dos amigos que al fin jugaron juntos

Lionel Messi y Sergio Agüero tienen una amistad que comenzó hace más de 16 años. El fútbol los unió para jugar y ganar el Mundial Sub-20 que Holanda organizó en 2005, y ninguna rivalidad los separó. Ni la del Atleti-Barça en Liga ni la del City-Barça en Champions. Y eso que se enfrentaron varias veces. Nunca jugaron juntos más que en la Selección argentina y es sabido que uno y otro pidieron a sus clubes que contrataran a su amigo, algo que el Barcelona hizo a mediados de 2021 con el canterano de Independiente de Avellaneda. Sabían Laporta y compañía que el fichaje del Kun sería importante para acabar de convencer a Messi de seguir en el Camp Nou.

Dos semanas antes de jugar ese Mundial, el Kun escuchó hablar a Leo en la concentración argentina y preguntó quién era. Allí nació una relación que venció la barrera del tiempo y la distancia. Y así lo relató la ahora ex estrella del Manchester City: "Yo no sabía quién era. Estábamos comiendo en el predio de Ezeiza. Él estaba a mi derecha y hablábamos de unas zapatillas con (Ezequiel) Garay y (Lautaro) Formica. Leo en un momento dice algo de Estados Unidos. Yo pensé 'quién es este'. Yo miraba fútbol, pero de la Argentina, no de Europa. Y le digo a Leo ¿vos cómo te llamás? Leo se acuerda y se caga de risa. Me contesta 'Lionel'. Y yo le digo '¿y tu apellido?'; 'Messi', me responde. '¿No sabés quién es?', me preguntaron los otros. Yo sabía por las noticias que había uno bueno de Barcelona y dije 'es éste'. Después, lo vi entrenarse y me di cuenta lo bueno que era. Al final, nos pusieron juntos en la habitación en ese Mundial".

Tiempo después, Agüero entrevistó a Messi para el programa Mundo Leo, que se emitía por el canal Deportv de Argentina, y le preguntó si sabía quién era él cuando lo conoció. A lo que Messi respondió: "Yo había visto que habías debutado en Independiente, pero cuando te vi acá, no relacioné que eras vos".

"Viste mi magia...", repreguntó el Kun. "Vos estabas con el Sub 17, no estábamos juntos, nos encontramos ahí comiendo". Agüero siguió en modo periodista y soltó: "¿Quién es el mejor jugador de la Play que conociste? ¿Le pudiste ganar?". Y Leo no renunció a su gen ganador: "El mejor no sé, pero a vos te gané. Decí la verdad, ahora podemos aclarar el tema ese. Decías que me ganabas y me ganabas..."

Como sea, fueron horas y horas de Play Station, de televisión, de viajes, de goles, de asistencias, de risas, de llantos, de partidas de truco, de bromas y de sueños en habitaciones que compartieron cada vez que Argentina les reunió. "Somos muy distintos. Él por ahí está todo el día jodiendo y yo soy más tranquilo", decía Messi en esa entrevista a Líbero. ¿Cuántas noches habrá soñado Messi con el Kun haciendo lío en Barcelona? ¿Cuántas veces habrá soñado el Kun con joder a Messi de lunes a lunes? El sueño tendrá que seguir esperando.