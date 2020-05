El sueño que Materazzi no pudo cumplir: "Hubiera jugado gratis en Boca"

El exdefensor italiano confesó que se quedó con las ganas de vestir la azul y oro, destacando la decisión que tomó De Rossi.

Hizo un gol en una final de un Mundial, hizo echar a la figura del equipo rival, convirtió su penal en la serie, fue campeón del mundo. Muchos pensarían que Marco Materazzi, que a ese logro máximo le suma otros 15 títulos con Inter, hizo la carrera perfecta. Sin embargo, él mismo reconoció que le faltó algo más: jugar en Boca.

El exdefensor italiano, que visitó La Bombonera junto a su hijo para el Superclásico de la Copa Libertadores ante River e incluso se llevaron tatuado el escudo del Xeneize, brindó una entrevista a TNT Sports vestido con la camiseta azul y oro, en la que responsabilizó a Mateo fue quien lo convenció de ser Bostero y admitió que "podría haber jugado en Boca tranquilamente. Hubiese jugado gratis, era mi sueño. Es una experiencia que uno debe tener en la vida. Yo era jugador de ese estilo, de vida o muerte, agresivo y duro”.

"Tuve la posibilidad de ir a un Superclásico en La Bombonera, lamentablemente el resultado final no fue favorable (Boca ganó 1-0 pero River ganó la serie de semifinales), pero fue una de las mejores emociones que viví en mi vida como hincha y como exjugador", sostuvo, destacando la decisión que tomó el año pasado De Rossi: "Daniele fue a tener una experiencia desde el corazón. Para el hubiera sido más fácil dejar de jugar. Sin embargo, se animó a vivir una experiencia fuerte. Cuando lo vi con la camiseta en La Bombonera, un poco me arrepentí con diez años de retraso”.

Por último, admitió que tuvo influencias para que simpatice con Racing, por pedido de Diego Milito. "Me quiso hacer enamorar de Racing, pero no lo logró. Fue una experiencia increíble, estuve un día con él, me llevó a conocer el estadio, me regaló una camiseta que dice Materazzi, pero también tengo una de Boca que me regaló Burdisso y le tengo más cariño".