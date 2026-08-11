Parece que el regreso del tridente ofensivo formado por Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez para volver a jugar juntos ya no es algo imposible.

El diario "The Sun" señaló que David Beckham podría lograr una reunión histórica en el mundo del fútbol al traer a Neymar al Inter Miami y resucitar el legendario tridente ofensivo MSN.

El exmediocampista brasileño Felipe Melo dijo que había recibido información sobre que Neymar se trasladaría al Inter Miami cuando finalice su contrato con el Santos el próximo diciembre.

Melo declaró en su intervención en YouTube: "Hablé con un amigo mío que me dio algunas noticias sobre el Santos antes. Me dijo que Neymar jugaría en Miami. Neymar empezará a jugar en el Inter Miami a partir del próximo enero".

Y continuó: "Si eso ocurre, soy el primero en dar la noticia aquí. Esperemos y veamos qué pasa".

El futuro de Neymar se ha convertido en uno de los grandes temas de conversación en el mundo del fútbol, ya que está previsto que su contrato con el Santos finalice el 31 de diciembre de 2026.

El nombre del jugador, de 34 años, se ha vinculado con un traspaso al club turco Galatasaray, pero las declaraciones de Melo han despertado nuevas especulaciones sobre que el Inter Miami podría ser su próximo destino.

Y si Beckham lograra concretarlo, eso volvería a unir la célebre delantera MSN que aterrorizó a Europa con el Barcelona.

Messi, Neymar y Suárez formaron una de las delanteras más potentes que ha visto el fútbol de todos los tiempos entre 2014 y 2017, combinando talento, velocidad y una definición extraordinaria.

Juntos levantaron nueve títulos en el Barcelona, incluida la Liga de Campeones de Europa, dos títulos de LaLiga y el Mundial de Clubes.

Su primera temporada juntos se saldó con un triplete histórico bajo la dirección de Luis Enrique, y el tridente marcó unos asombrosos 122 goles en todas las competiciones.

Messi lideró al equipo anotando 58 goles, Neymar añadió 39 goles y Suárez contribuyó con 25 goles, mientras el Barcelona arrasaba a sus rivales con una de las delanteras más temibles de la historia del fútbol.

Y ahora, el Inter Miami, propiedad de Beckham, podría ofrecer el escenario para un último capítulo.

La llegada de Neymar no solo crearía una emocionante reunión sobre el terreno de juego, sino que también supondría un enorme impulso comercial para la liga estadounidense de fútbol y para el Inter Miami.

Pero la pregunta más importante es si Neymar todavía es capaz de rendir al máximo nivel.

La trayectoria del jugador brasileño se ha visto afectada en los últimos años por las lesiones, lo que ha limitado la regularidad de su nivel, aunque su talento y su fama siguen estando fuera de toda duda.

Actualmente no existe ningún acuerdo entre Neymar y el Inter Miami, y el delantero aún debe tomar decisiones sobre los últimos años de su carrera futbolística.

Pero con Messi y Suárez ya juntos, y la posibilidad de que Neymar esté disponible como agente libre, el sueño de volver a ver al MSN reunido ya no es imposible.

Para Beckham, ese fichaje podría ser toda una declaración de intenciones.