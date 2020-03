El sueño del Pity Martínez: "Me encantaría volver a River dentro de poco"

Mientras atraviesa la cuarentena en Atlanta, el ídolo del Millonario aún se emociona cuando le recuerdan su corrida para el 3-1 a Boca en Madrid.

Gonzalo Martínez es uno de los futbolistas argentinos que debe llevar a cabo la cuarentena en , uno de los países más golpeados por el COVID-19. Y uno de sus pasatiempos en el encierro es recibir las numerosas y permanentes muestras de afecto de los hinchas de River, que aún hoy recuerdan esa corrida histórica para convertir el 3-1 a Boca en Madrid. "La gente me manda mensajes con imágenes del gol aunque haya pasado mucho tiempo", admitió.

La vida del Pity en Atlanta incluye a su esposa, su hija y su madre, que fue a visitarlo y no pudo regresar a su Mendoza natal. Y durante una charla para Perfil Bulos, reconoció que ya piensa en un regreso a Núñez, más allá de ser imposible por su contrato con el equipo de la . "Es difícil poner una fecha porque en el fútbol nunca se sabe, pero si es por mí digo que no falta mucho. Me encantaría volver dentro de poco a River", expresó el 10.

Además, mencionó que extraña su vínculo con Enzo Pérez pero bromeó que no le ocurre lo mismo con la exigente rutina de Marcelo Gallardo, aunque "siempre es bueno tener un entrenador como él".