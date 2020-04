El sueño de Rubén Capria: Marcelo Díaz en la Selección argentina

El exvolante se declaró admirador del chileno y exteriorizó su deseo de verlo en la Albiceleste. "Es uno de los cinco mejores volantes del mundo".

En diálogo con Redgol, el exvolante argentino y actual comentarista de ESPN, Rubén Capria, se declaró admirador de Marcelo Díaz e incluso lo pidió para la Selección argentina.

El Mago se refirió al hecho que el mediocampista de Racing no sea considerado por Reinaldo Rueda en La Roja y entregó una solución: "Que se nacionalice argentino y que venga a la Selección argentina si quiere, yo creo que esa clase de jugadores no se encuentra habitualmente, a mí me parece que está dentro de los cinco mejores jugadores del mundo en esa posición“, sostuvo el ídolo en la Academia.

Y en la misma línea, comentó que Díaz seguramente no es considerado por el DT caleño por un tema de potencia física y de proyección, pero que “el fútbol es presente y vos teniendo un jugador de esa talla, ayudarías a jugar al mejor volante central que está jugando hoy en esa Selección”.

Esta declaración llega justo después que el propio Chelo contara las que serían, a su parecer, las razones que lo mantienen alejado del combinado nacional. “Creo que sí me castigaron, si no me llamaron más, si no estoy ahí, es por algo. Sé que futbolísticamente no es, porque tengo absolutamente claro lo bien que lo estoy haciendo acá en ”, manifestó en diálogo con la portera Christiane Endler mediante redes sociales.

Y añadió: “Podría fácilmente estar, pero si no estoy es porque hay un entrenador que toma una decisión y hay que aceptarla. Tal vez el medio en su momento fue injusto con mi rendimiento, con sus palabras hacia mí. No tengo rencor con nadie, vivo mi vida ahora en paz. Sí siento que futbolísticamente podría estar, pero lógicamente hay un entrenador, una persona a cargo, a la que hay que tenerle mucho respeto”.

“Uno va haciéndose preguntas… si se trata de rendimiento, sí, debería estar. Solo queda seguir trabajando, que es lo que hacemos, y seguir entregándome por entero a Racing”, cerró.