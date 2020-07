El sueño de Juan Escobar con la selección paraguaya

El defensor guaraní de Cruz Azul, que cumple años este sábado, habló de sus objetivos con la Albirroja.

Juan Escobar celebra sus 25 años en medio de una gran ilusión por consolidarse como un jugador importante de su selección, la que en la actualidad es dirigida por el entrenador argentino Eduardo Berizzo.

"Quiero dejar una marca con la selección. No sé, ganarme una , clasificar a un Mundial", dijo el jugador formado en Sportivo Luqueño a la AM970 de Asunción.

Escobar disputó la Copa América 2019 y se hizo un lugar en la consideración del DT, aunque se rumoreó que mantuvo una fuerte discusión futbolista con el ‘Toto’.

"Fue solo un rumor. Yo solo le dije al profe que me siento mejor jugando de central, que de lateral. Pero después tuvimos otra charla y le dije que me ponga en donde quiera nomás, que me tengo que ganar el lugar en donde sea", aclaró el ex - futbolista de Cerro Porteño.

Jugando como lateral, Escobar tuvo la posibilidad de anotar un gol con el en el juego de mediados de semana contra , por la Copa por .