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Spezia Calcio v UC Sampdoria - Coppa ItaliaGetty Images Sport
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El Spezia de Turati vuela y le saca ocho puntos al Ravenna: ¿ya ha terminado el Grupo B de la Serie C?

Spezia

El Spezia de Marco Turati también gana en el campo del Ravenna, segundo clasificado del Grupo B de la Serie C, y se coloca a +8 precisamente de los romañoles gracias al gol de Kaleb Jimenez, mediapunta llegado en verano del Catania y otro acierto en el mercado del director técnico Guido Angelozzi, que ha confeccionado una plantilla casi inalcanzable para la categoría. Los ligures van lanzados: sin haber llegado siquiera a una cuarta parte del campeonato, ya tienen una ventaja abismal sobre el ex Mandorlini y la Reggiana, derrotada por 1-0 en el Giglio.


CIFRAS DE RÉCORD - El entrenador del Spezia ya había anticipado la progresión del jugador antes de visitar la Romaña: «Se está entrenando muy bien últimamente, está mejorando mucho». Jimenez se suma a una delantera que ya era de primerísimo nivel, con el capitán Mazzocchi, Zilli y Limonelli, que completan un ataque de 18 goles, con apenas 4 tantos encajados.


Nueve victorias, un empate y ninguna derrota en diez jornadas: un dominio que amenaza con dejar sentenciado prematuramente el Grupo B de la Serie C, ya que Ravenna y Reggiana parecían precisamente los rivales más fuertes, pero ambos han caído ya en casa.

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