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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, expresó su «tremendo orgullo» después de que la leyenda del tenis Rafael Nadal fuera elegida oficialmente para la junta directiva del club con el 99,5 % de los votos. Mourinho elogió el carácter del ganador de 22 títulos de Grand Slam más allá de sus logros deportivos y dio la bienvenida a la cúpula del club a uno de sus seguidores más famosos.

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Mourinho da la bienvenida a Nadal a la junta directiva del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, dedicó grandes elogios a Rafael Nadal después de que la leyenda del tenis fuera ratificada oficialmente como nuevo miembro de la junta directiva del club. Tras el último partido de Liga del Real Madrid, el técnico portugués subrayó que contar con el ganador de 22 títulos de Grand Slam en la cúpula del club tiene para él un profundo significado personal.

«Y también quería decir que, como entrenador del Real Madrid, es un gran honor para mí que uno de los miembros de mi junta directiva no sea solo el deportista Rafa Nadal, sino la persona Rafael Nadal», afirmó Mourinho. «Es para mí motivo de tremendo orgullo».

Una votación por abrumadora mayoría ratifica el nombramiento

El nombramiento de Nadal se confirmó durante la Asamblea General Extraordinaria del Real Madrid, celebrada de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. De los 1.713 votos emitidos por los socios representantes conforme al artículo 46 de los estatutos del club, 1.704 fueron a favor, solo cuatro en contra y hubo cinco abstenciones. El resultado supuso un contundente 99,5 % de votos favorables.

Recibido con una ovación en pie, el exnúmero uno del mundo prometió afrontar su nuevo cargo con humildad. «Es una gran responsabilidad formar parte de la junta directiva del Real Madrid», dijo Nadal. «Soy muy consciente de esa responsabilidad porque el Real Madrid es una marca global. Es una responsabilidad infinita y la asumo con la ilusión de aprender y aportar para que este club siga siendo el mejor del mundo».

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Perez comparte los elogios de Mourinho al carácter de Nadal

La admiración de Mourinho por los valores de Nadal fuera de las pistas coincidió con la expresada por el presidente del club, Florentino Perez, que presidió la asamblea, convocada con un único punto en el orden del día. Socio de honor del Real Madrid desde 2011, Nadal se retiró con 92 títulos individuales, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis, además de sus 22 títulos de Grand Slam.

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«Quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo entendemos que su grandeza va mucho más allá de sus éxitos y sus innumerables títulos», dijo Perez. «Rafa es una persona que se ha ganado el respeto y el cariño de millones de personas por su personalidad, su comportamiento dentro y fuera de las pistas y su compromiso inquebrantable con los valores que hacen grande al deporte».

Una responsabilidad compartida por el futuro del Real Madrid

Con Nadal ya incorporado formalmente a la junta directiva junto a Perez y trabajando en la misma institución que Mourinho, tanto el presidente como el icono del tenis subrayaron su ambición compartida de mantener al Real Madrid en la cima del deporte mundial.

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«Trabajaré para que las cosas sigan como están: un club exitoso que siga siéndolo durante muchos años», concluyó Nadal antes de despedirse con un «¡Hala Madrid!».