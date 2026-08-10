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Owen Wijndal Don-Angelo KonaduIMAGO
Siep Engelen

Traducido por

El Sparta ve su oportunidad y quiere fichar al jugador descartado del Ajax

Fichajes
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D. Konadu

El Sparta de Róterdam sigue buscando los refuerzos necesarios en la recta final del mercado de fichajes de verano. Una de las opciones para la delantera es el delantero del Ajax Don-Angelo Konadu, según ha sabido Voetbal International

Konadu tampoco cuenta con opciones de tener minutos bajo las órdenes del nuevo entrenador Míchel Sánchez. Los fichajes Marcos Leonardo y Tolu Arokodare tienen preferencia, al igual que Kasper Dolberg. Sin embargo, el danés también figura entre los candidatos a salir. 

Así las cosas, el veinteañero Konadu también puede buscar un nuevo club. Según VI, su preferencia está en la Eredivisie, pese a que hay varios interesados de Bélgica. 

El Sparta también va tras sus servicios, pero por ahora Konadu aún no ha tomado una decisión. Dentro de la Eredivisie tiene varias opciones, según se informa. 

Hace dos años, Konadu renovó su contrato con el Ajax hasta mediados de 2028. “Estamos muy contentos con esta renovación y vemos en Don-Angelo a un jugador con mucho potencial para convertirse en titular del primer equipo del Ajax en un futuro próximo”, señaló entonces el club. 

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Por eso, todo apunta a que Konadu saldrá cedido. El Ajax quiere que el talentoso delantero gane experiencia en otro lugar, para que pueda desarrollarse y, con el tiempo, competir por un puesto en Ámsterdam.

Konadu, que tiene raíces ghanesas, juega en la cantera del Ajax desde 2014. En aquel momento fue captado en el Zeeburgia, que desde hace años es conocido como una auténtica fábrica de talento en Ámsterdam.

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