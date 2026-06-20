El Sparta de Praga paga 3,5 millones de euros y libera al Ajax del elevado salario de Sivert Mannsverk

El Ajax ingresa 3,5 millones de euros por la venta definitiva de Sivert Mannsverk al Sparta de Praga, según informa Mike Verweij en De Telegraaf.

El sábado el Ajax confirmó la transferencia, aunque sin desvelar la cifra.

Ya se sabía que el Sparta de Praga había renunciado a su opción de compra, pues confiaba en ficharlo por menos. Ahora se confirma que ese monto es de 3,5 millones de euros.

Según Verweij, el monto podría subir con bonificaciones. Es mucho menos que los 6 millones que Sven Mislintat pagó en 2023, pero el director técnico, Jordi Cruijff, lo acepta.

Según Verweij, el centrocampista noruego cobraba más de un millón de euros al año desde hacía tres temporadas, así que su salida libera margen salarial para posibles refuerzos.

Mannsverk ya no tenía futuro en el club y, en total, disputó dieciocho partidos con el equipo de Ámsterdam.

En el Sparta de Praga, Mannsverk fue la temporada pasada principalmente un jugador de rotación bajo las órdenes del entrenador Brian Priske. Disputó 1.569 minutos, repartidos en 27 partidos oficiales.