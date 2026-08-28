Tras una noche de locura que albergó el sorteo de la Liga de Campeones de Europa, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) volvió a encender el ambiente de nuevo, al celebrar este viernes el sorteo de la fase de liga de la Europa League.

El sorteo vino a confirmar que la edición de esta temporada no conocerá el camino de los enfrentamientos fáciles, ya que emparejó a los grandes del continente en choques tempranos que dibujarán los rasgos de la lucha por el título desde la primera jornada.

La estrella egipcia, presente

Como es habitual, el sello egipcio no faltó en la cita europea, pues las miradas estarán puestas en la joven estrella egipcia Haitham Hassan, recién incorporado a las filas del Celtic escocés durante el actual mercado de fichajes veraniego, quien se prepara para disputar sus primeras experiencias continentales con la camiseta del gigante escocés.

El sorteo deparó un camino difícil y emocionante para el Celtic, que disputará ocho enfrentamientos ante escuelas futbolísticas variadas, que quedaron de la siguiente manera: Olympique de Marsella, Benfica, Ferencváros, Union Saint-Gilloise, Celta de Vigo, Omonia, Beşiktaş y Utrecht.

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Un calendario repleto que combina la experiencia europea de gigantes como el Marsella, el Benfica y el Beşiktaş con la ambición de equipos que aspiran a dar la sorpresa, lo que sitúa a Haitham Hassan y a sus compañeros ante un verdadero desafío para demostrar su capacidad de competir y arrebatar el billete de acceso a las rondas eliminatorias.